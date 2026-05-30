Estos son todos los títulos del Arsenal tras perder la final de la Champions League

El Arsenal perdió la final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain en penaltis para dejar ir un título más en sus vitrinas. Mikel Arteta ha sido la mente maestra detrás de cuatro títulos de los Gunners en los últimos años y ha creado un equipo potente para competir en Europa.

El cetro más importante que ha conseguido la institución fue la Premier League, ya que era el trofeo que el Arsenal venía buscando desde hace ya algunos años, pero fue hasta el 2026 cuando lo consiguieron, tras dejar atrás en la tabla general al Manchester City, su más cercano perseguidor toda la campaña.

A season to be proud of.



We pushed the boundaries over land and sea, and couldn't have done it without your support. Thank you, Gooners ❤️ pic.twitter.com/PfTa0I62GJ — Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026

Estos son todos los títulos del Arsenal en su historia

Desde la llegada de Mikel Arteta al Arsenal, el equipo de Inglaterra logró ser una potencia en el futbol de Europa, pues poco a poco han formado un equipo muy fuerte con figuras como Declan Rice, Martin Ødegaard y el canterano Bukayo Saka.

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TÍTULOS DEL ARSENAL

Premier League - 14 títulos

Recopa de Europa - 1 título

FA Cup - 14 títulos

Carabao Cup - 2 títulos

Community Shield - 17 títulos

Copa de Ferias - 1 título

El año pasado, el Arsenal volvió a dejar ir la Premier League ante el Manchester City, pero esta temporada por fin lograron levantar el título de la liga local después de 22 años para llegar a 14 conquistas en su historia y la próxima temporada buscarán refrendar su cetro.

DCO