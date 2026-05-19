Arsenal se corona en la Premier League tras 22 años gracias al empate del Manchester City

El Arsenal rompió una sequía de 22 años sin conquistar el título de la Premier League.

El Arsenal es el rey de la Premier League 22 años después. Los Gunners se proclamaron campeones este martes gracias al empate del Manchester City como visitante por 1-1 contra el Bournemouth en la Jornada 37, la penúltima de la temporada.

Junior Kroupi dejó estático a Gianluigi Donnarumma con un magistral y colocado disparo de zurda en el minuto 39 para abrir los cartones en el duelo disputado en Vitality Stadium.

⚽️ ¡GOOOOOOOL DE BOURNEMOUTH!



Ojito que con este marcador Arsenal sería campeón de la #PremierLeague 🔥 pic.twitter.com/xzKbv6MZvS — FOX (@somos_FOX) May 19, 2026

Manchester City ya no alcanza al Arsenal

Este resultado dejó a los Sky Blues con 78 puntos, a cuatro de distancia del Arsenal cuando solamente restan tres por disputarse, por lo que los dirigidos por Mikel Arteta afrontarán en calidad de monarcas su duelo de la última jornada en la cancha del Crystal Palace.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Boletos del Pumas vs Cruz Azul se agotan en segundos y en reventa superan los 100 mil pesos

El Manchester City se lanzó al ataque en el complemento en busca del tanto del empate contra un Bournemouth que cerró filas y que se tiró atrás en busca de aguantar los embates de los dirigidos por Pep Guardiola.

Pero el Bournemouth también tuvo sus ocasiones de incrementar su ventaja, una de ellas al minuto 89 con un disparo de Evanilson que pasó apenas a un costado de la cabaña de los Citizens. Al 90’ un poste le negó el 2-0 a David Brooks, quien previamente había fallado una muy clara en el área.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

El noruego Erling Haaland emparejó el duelo al minuto 95 con un fogonazo de zurda en el centro del área, pero el tiempo ya no le alcanzó a los visitantes.

Un triunfo del Manchester City hubiera alargado la espera para un Arsenal que desde la Campaña 2003-2004 no se coronaba en Inglaterra, dejando escapar algunas claras oportunidades de conseguirlo desde entonces.

Arsenal aspira a conseguir el doblete

La sequía en la Premier League se rompió y lo mejor para los dirigidos por Mikel Arteta es que pueden terminar la temporada con doblete, pues el próximo 30 de mayo se miden ante el PSG en la final de la Champions League, competencia en la que nunca se han coronado.

Los Gunners tenían 20 años sin acceder a una final de la Liga de Campeones de Europa, cuando en el periodo 2005-2006 acabaron subcampeones luego de ser vencidos 2-1 por el Barcelona en el encuentro definitivo.

EVG