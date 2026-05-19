César Montes y Luis Chávez se integran a la concentración de la Selección Mexicana

César Montes se une a la concentración de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sigue su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este martes se informó que dos jugadores que militan en Europa se integran al trabajo de Javier Aguirre de cara a los juegos amistosos y el arranque del certamen de la FIFA.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informa que los jugadores César Montes (Lokomotiv) y Luis Chávez (Dynamo Moscú) arribarán este día al Centro de Alto Rendimiento para incorporarse a la concentración de la Selección Nacional de México”, informa.

La Selección Nacional de México informa 📰 pic.twitter.com/iMu8RfivLG — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 19, 2026

El defensor central César Montes y el mediocampista Luis Gerardo Chávez se pondrán a disposición del Vasco Aguirre. El Cachorro juega en el FC Lokomotiv Moscú y Chávez en el Dynamo Moscú, ambas escuadras de Rusia.

“Ambos futbolistas se integran a los trabajos del equipo nacional rumbo a los próximos tres encuentros de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026”, agrega el Tricolor en su comunicado.

En el Centro de Alto Rendimiento (CAR) ya han varios jugadores concentrados desde la semana pasada. En su mayoría de la Liga MX, elementos que supuestamente ya tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo 2026.

“La Selección Nacional de México mantendrá de forma escalonada la llegada de los jugadores convocados que militan en el extranjero, la cual se continuará informando”, termina el mensaje.

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