Carlos Alcaraz se pierde Wimbledon por lesión: “desgraciadamente no estoy listo”

El dos veces campeón Carlos Alcaraz anunció que no podrá competir en la próxima edición de Wimbledon, el torneo de Grand Slam sobre césped, debido a una persistente lesión en la muñeca.

Alcaraz se lesionó la muñeca derecha en el Abierto de Barcelona el mes pasado y ya se había retirado del Abierto de Francia, que comienza este fin de semana. Conquistó el Grand Slam sobre arcilla los dos últimos años.

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar”, publicó el astro español en sus redes sociales.

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Alcaraz comenzó el año consagrándose campeón del Abierto de Australia, con lo que se convirtió en el hombre más joven en completar la colección de los cuatro grandes títulos del tenis.

“Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos”, comentó Alcaraz sobre su ausencia en Wimbledon y el torneo previo en el Queen’s Club de Londres.

Se coronó en Wimbledon de forma consecutiva en 2023 y 2024, al derrotar a Novak Djokovic en ambas finales. Perdió la final el año pasado ante Jannik Sinner, en otro capítulo de lo que se perfila como una rivalidad generacional.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

“Seguimos trabajando para volver lo antes posible!”, añadió al cerrar su mensaje con el emoticono del corazón.

¿Cuántos títulos Grand Slam tiene Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz ha ganado siete de ocho finales de Grand Slam que ha disputado. El tenista español suma también ocho campeonatos ATP Masters 1000.

El primer Major de su carrera llegó en 2022, venciendo al noruego Casper Ruud en el Abierto de Estados Unidos. Un año después capturó Wimbledon superando a la leyenda Novak Djokovic.

En 2024 logró dos Grand Slam más a su palmarés. Triunfó por primera vez en Roland Garros al despachar en la final al alemán Alexander Zverev. Repitió como monarca en el césped sagrado de Wimbledon venciendo al mismo rival, Nole.

Para 2025 el tenista español sumó dos Majors. Obtuvo su segundo Abierto de Francia venciendo por primera a Jannik Sinner en una final de este tamaño. El italiano se convirtió en su rival generacional.

Ese año Alcaraz y Sinner se midieron en tres de las cuatro finales de Grand Slam del calendario. Además de Roland Garros, el ibérico despachó al italiano en el Abierto de Estados Unidos. Sinner tomó revancha en Wimbledon.

Este 2026 Carlos Alcaraz arrancó el año ganando el Abierto de Australia, el último Major que le faltaba en su carrera.

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