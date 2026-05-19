Álvarez, Sánchez y Chávez se unen a concentración

Edson Álvarez comanda al equipo mexicano previo a un partido del año pasado en Estados Unidos.

La Selección Mexicana dio a conocer que Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez son los tres nuevos elementos “europeos” que se unen a la concentración del equipo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde los dirigidos por Javier Aguirre llevan a cabo su preparación para el Mundial 2026.

Estos tres jugadores se suman al experimentado portero Memo Ochoa, quien fue el primero en integrarse al Tricolor de los futbolistas que militan en Europa. Los respectivos clubes en los que juegan Edson Álvarez (Fenerbahce), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Jorge Sánchez (PAOK de Salónica) terminaron su participación en la temporada este fin de semana, motivo por el cual ya pudieron trasladarse a México.

El Tip: El Centro de Alto Rendimiento de la FMF fue inaugurado en el 2003, meses después de que comenzó el proceso de Ricardo La Volpe como entrenador de México.

“Los tres jugadores se suman a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026. La incorporación del resto de los jugadores convocados será informada en su momento”, se lee en el comunicado de la Selección Mexicana.

Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez se incorporan a la Selección Mexicana en el CAR con diferentes sensaciones por la manera en la que cada uno concluyó la temporada para cada uno de ellos.

Mateo Chávez cerró la campaña con el AZ Alkmaar de buena forma, pues hizo su primer gol oficial con el club en el empate 3-3 ante el NAC en la última jornada de la Eredivisie.

5 partidos suma México en lo que va del año en curso

Edson Álvarez no fue contemplado en los dos últimos partidos del Fenerbahce por un conflicto con la afición del club, mientras que Jorge Sánchez concluyó con 12 encuentros jugados en su primera campaña con el PAOK Salónica.

El resto de los seleccionados mexicanos que juegan en Europa se unirán a la concentración en el CAR hasta la próxima semana, cuando hayan concluido las otras ligas europeas.

Será entonces cuando jugadores como Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Santiago Giménez se incorporen al Tricolor y se pongan a las órdenes de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.