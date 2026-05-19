Cruz Azul llega a 100 victorias y va ante Pumas por décimo título

Campos y Angulo se encaran en el duelo de la Jornada 11.

El fin de semana Cruz Azul venció a las Chivas 2-1, asegurando así su clasificación a la Gran Final número 19 en la historia del club en la Liga MX y también su triunfo 100 en Liguilla. Esta victoria no solamente representa un paso más hacia la gloria, sino que también marca un hito significativo para la institución, ya que no alcanzaba esta instancia desde el Clausura 2024.

El equipo celeste logró un récord impresionante al acumular 24 partidos consecutivos al superar su propia marca histórica de 23 dianas, establecida durante la campaña 1991-1992. Este dato pone de manifiesto la capacidad ofensiva del cuadro de La Noria.

El Dato: El atacante Jordan Carrillo pertenece al conjunto de Santos, Laguna, por lo que al término del torneo podría regresar a la Comarca y dejar a los Pumas de la UNAM.

La ida se jugará el jueves en punto de las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues el Cruz Azul aun no tiene casa propia y el Cuauhtémoc está ocupado para esas fecha.

La vuelta será en CU a las 19:00 con la afición de Pumas alentando para que su equipo pueda lavantar la octava. Los cementeros van por la décima.

Después de dejar en el camino a las Chivas, su próximo rival son los Pumas de la UNAM en búsqueda del título por el Clausura 2026. No es la primera vez que Cruz Azul elimina al Rebaño en Semifinales. La última ocasión fue durante la campaña 1971-1972, cuando los celestes avanzaron al duelo por el campeonato y se coronaron en el futbol mexicano.

Los partidos de vuelta de las semifinales dejaron una huella imborrable; se anotaron cuatro goles, cerrando la ronda con un total de 36 tantos en 12 partidos de Liguilla, lo que da un promedio de tres tantos por encuentro. Esto coloca a la Liguilla del Clausura 2026 entre las más emocionantes de los últimos siete torneos.

34 dianas marcaron los Pumas a lo largo del Clausura 2026

Pumas, por su parte, también dejó su huella en la antesala al vencer al Pachuca 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario. El golazo de tiro libre anotado por Jordan Carrillo al minuto 56 no sólo aseguró su avance a la final, sino que también lo convirtió en el quinto futbolista de los de la UNAM en anotar de tiro libre directo en una Fiesta Grande.

La Gran Final también trae consigo historias interesantes en los banquillos. Joel Huiqui, entrenador del Cruz Azul, llega a esta instancia con apenas cinco partidos dirigido; mientras que Efraín Juárez, de Pumas, lo hace con una victoria en siete compromisos de Liguilla.

Además, será la primera final entre técnicos mexicanos desde el Clausura 2013, cuando Miguel Herrera logró coronar al América sobre Guillermo Vázquez con Cruz Azul. Esta particularidad añade un sabor especial al encuentro, resaltando el talento local y la necesidad de que los entrenadores nacionales tengan la oportunidad de brillar en el escenario más grande del futbol mexicano.

Cruz Azul terminó la fase regular en el tercer lugar de la clasificación general. Este dato es relevante, ya que se trata de la vigesimoséptima final disputada por un equipo que ocupó esa posición.

En el pasado, los equipos que llegan a la final desde el tercer lugar tienen un éxito notable. En nueve ocasiones anteriores, esta posición se ha enfrentado al líder, coronándose en seis de ellas. Cruz Azul y Pumas se reencuentran en la instancia más importante del futbol mexicano, llevan consigo no sólo su historia, sino también la presión de un título, pues no lo ganan desde hace muchos años.

En el torneo Clausura 2026 se enfrentaron en la Jornada 11 y en un duelo muy atractivo por los dos clubes, el resultado final fue de un empata de 2-2. Los goles fuero obra de Nicolás Ibáñez al minuto 34 y Charly Rodríguez al 41’, por parte de La Máquina, que al parecer tenía el triunfo en la bolsa, pero al final con tantos de Juninho al 61’ y un autogol de Willer Ditta al minuto 76.