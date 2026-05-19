Neymar va a su cuarto Mundial con Brasil; vuelve luego de tres años

Neymar estará en el Mundial 2026 con Brasil. El director técnico italiano Carlo Ancelotti incluyó al delantero del Santos en la lista definitiva de 26 futbolistas para la justa a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. No era convocado desde octubre del 2023.

Neymar Jr. es uno de los ocho delanteros que Carletto incluyó en la convocatoria para el torneo en el que la Verdeamarela buscará conseguir su sexta estrella y la primera desde la edición de Corea-Japón 2002.

El Dato: Neymar jugó su primer cotejo con Brasil el 10 de agosto del 2010 en el triunfo por 2-0 sobre Estados Unidos en un duelo amistoso celebrado en East Rutherford.

Los otros delanteros que Carlo Ancelotti llamó para que representen a Brasil en la competencia tripartita son Vinícius Jr., Gabriel Martinelli, Endrick, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Igor Thiago, Raphinha y Rayan.

El Mundial 2026 será el cuarto en el que Neymar Junior tenga participación con Brasil en el magno certamen futbolístico, el cual disputó por primera ocasión en Brasil 2014.

El exatacante del Barcelona también representó a la Canarinha en las justas de Rusia 2018 y Qatar 2022. Hasta el momento, lo máximo que ha conseguido es una semifinal, en el 2014, cuando los sudamericanos sufrieron el histórico 1-7 en contra de Alemania.

Neymar ha marcado ocho goles en Copas del Mundo. Hizo cuatro en Brasil 2014, dos en Rusia 2018 y otro par en Qatar 2022.

Carlo Ancelotti, quien este mes cumple un año de haber tomado las riendas de Brasil, nunca había llamado al ariete originario de Mogi das Cruzes, Sao Paulo, por lo que la mayoría de los aficionados y medios locales dudaban que estuviera en la lista final.

4 clubes han tenido a Ney en sus filas; Barça el más destacado

Neymar, de 34 años, es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 tantos, pero ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma física desde que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en octubre de 2023.

Sin embargo, Carletto reconoció que incluyó al ex-PSG en la convocatoria final debido a que ha mejorado su condición física e incluso afirmó que será un elemento importante para el Scratch du Oro.

“Todavía puede mejorar su condición física hasta el primer partido del Mundial. Tiene experiencia en este tipo de competencia, el cariño de nuestro grupo, puede crear un mejor ambiente en este grupo”, declaró el seleccionador de Brasil en una conferencia de prensa en Río de Janeiro.

Carlo Ancelotti amplió su contrato con la Confederación Brasileña de Futbol la semana pasada hasta el Mundial del 2030, pero hasta ahora ha atravesado un periodo complicado en Brasil, con muchos jugadores lesionados fuera de su lista para el Mundial; los delanteros Rodrygo y Estevao son los que más echará de menos en el torneo.

Neymar no juega con Brasil desde el 17 de octubre del 2023, en la derrota de 2-0 a manos de Uruguay justamente en duelo eliminatorio al Mundial 2026. No terminó dicho duelo en la cancha a causa de una grave rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda.

En ese lapso, además de los partidos clasificatorios para el magno evento también se perdió la Copa América del 2024, que se celebró en Estados Unidos. La Canarinha fue eliminada en cuartos de final.

Neymar Júnior

Edad: 34 años

Nacionalidad: brasileña

Posición: delantero

Mundiales: cuatro