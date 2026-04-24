Carlos Alcaraz confirma que no jugará en Roland Garros debido a una lesión: “es un momento complicado para mí”

El tenista español Carlos Alcaraz confirmó en sus redes sociales que no jugará el Abierto de Francia debido a una lesión que es más grave de lo que pensaba. Además de su baja en Roland Garros, no participará en el Abierto de Roma.

En sus redes, el Niño Maravilla compartió un desgarrador mensaje, en donde explica que atraviesa por momentos complicados luego de los estudios que se realizó y donde tomó la decisión de parar, pero espera regresar más fuerte que nunca.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, es el mensaje completo del ibérico en X.

Anteriormente el español se retiró del Abierto de Madrid. Su baja de estos torneos se debe a una lesión en la muñeca derecha. Esta dolencia empezó en el Abierto de Barcelona. Desde entonces no ha jugado y ahora se confirma que se baja del segundo Grand Slam de la temporada.

Carlos Alcaraz no defenderá su título en Roland Garros

El Abierto de Francia tendrá un nuevo campeón, pues Carlos Alcaraz es el bicampeón del torne. La lesión en su muñeca no le permitirá al número 2 en el ranking defender el título. También conquistó el Abierto de Italia, en Roma, el año pasado.

El astro español, quien se retiró del Abierto de Barcelona al día siguiente de su lesión, asistió a los Premios Laureus del Deporte Mundial en Madrid, España el lunes con la muñeca inmovilizada. Alcaraz fue nombrado deportista mundial del año.

Alcaraz comenzó el año en una forma sensacional. Venció a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven de la historia en conquistar los cuatro títulos grandes del tenis.

Desde entonces solo ha ganado un título, el de Doha en febrero, y se quedará sin trofeos en los principales torneos sobre arcilla. Perdió la final de Montecarlo ante Jannik Sinner a comienzos de este mes y cedió el número 1 del ranking a su rival italiano.

El año pasado, Alcaraz venció a Sinner en las finales de Italia y Francia, donde salvó tres puntos de partido en un épico duelo. Luego, Alcaraz perdió la final de Wimbledon ante Sinner antes de volver a derrotarlo en la final del Abierto de Estados Unidos. El Abierto de Italia comienza el 6 de mayo. El Abierto de Francia lo hace el 18 de mayo.

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