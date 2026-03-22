¡ELIMINADO! Carlos Alcaraz queda fuera del Miami Open tras caer en la tercera ronda del torneo

El tenista español Carlos Alcaraz quedó eliminado de manera sorpresiva en la tercera ronda del Miami Open, esto después de ser vencido por el estadounidense Sebastian Korda, quien se impuso por 6-3, 5-7 y 6-4.

El número 1 del mundo en el ranking de la ATP quedó fuera de la competencia tras perder el encuentro que tuvo una duración de dos horas y 17 minutos.

THE MOMENT SEBASTIAN KORDA BEAT CARLOS ALCARAZ IN MIAMI



Biggest win of his life



At 25 years old… he’s had so many injuries, he hasn’t been allowed to fulfill his massive potential



He’s letting nothing hold him back



Unreal talent ready to thrive 🇺🇸🥹



pic.twitter.com/lx4fjJy4NM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 22, 2026

Carlos Alcaraz hila tropiezos

No es el mejor momento del año para el español Carlos Alcaraz, quien el pasado fin de semana fue vencido por el ruso Daniil Medvédev en las semifinales de Indian Wells.

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El Niño Maravilla sucumbió a manos del ruso por parciales de 3-6 y 6-7, lo cual le impidió alcanzar el duelo por el título en Indian Wells.

El tropiezo a manos de Daniil Medvédev se trató del primero que sufrió en el 2026 Carlos Alcaraz, quien tenía 19 encuentros al hilo con triunfo.

El número 1 en el ranking de la ATP no perdía desde el 7 de diciembre del 2025, cuando el estadounidense Frances Tiafoe lo derrotó en el juego de exhibición denominado “A Racquet at The Rock”.

Así fue como Sebastian Korda venció a Carlos Alcaraz

Sebastian Korda había tenido la oportunidad de cerrar el juego contra Carlos Alcaraz con su saque en el segundo set. Sin embargo, dejó escapar la oportunidad de forzar un tercer set. No obstantes, demostró una increíble capacidad de recuperación, lo cual atribuyó a jugar a un nivel promedio.

“He pasado por muchas cosas, ya sabes, he jugado contra muchos grandes jugadores. Realmente no he podido lograrlo, pero siempre sentí que cuando jugaba contra estos jugadores de primer nivel, empezaba a dispersar la pelota y a intentar hacer demasiado de lo que realmente necesitaba hacer”, comentó el estadounidense durante la entrevista postpartido que ofreció en la cancha.

Cuestionado acerca de su máximo nivel, Sebastian Korda reconoció que para derrotar a un jugador de la talla de Carlos Alcaraz es fundamental la agresividad.

“Fui lo más agresivo posible. Saqué muy bien durante todo el partido y, sí, eso es lo que hay que hacer para vencer a un jugador como él”, aseveró.

EVG