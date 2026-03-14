Carlos Alcaraz, el tenista número uno del mundo, queda eliminado de Indian Wells; Daniil Medvédev su verdugo

Carlos Alcaraz vivió una tarde para el olvido en Indian Wells, pues el tenista español cayó derrotado a manos de Daniil Medvédev en dos sets y el tenista ruso avanzó a la gran final por marcador de 3-6 y (3)6-7.

‘El Niño Maravilla’ sufrió un break en el cuarto juego del primer set y no logró romper el saque de Medvédev para igualar las condiciones en el encuentro. El segundo episodio fue aún más reñido, pero el tie break se lo llevó la raqueta rusa para avanzar a la final.

El tenista español llevaba 19 partidos con victoria; la última vez que cayó derrotado fue el 7 de diciembre del 2025 cuando se enfrentó a Frances Tiafoe en un juego de exhibición llamado “A Racquet at The Rock”, en el que cayó 2-1.

Ambos tenistas venían de ganar un torneo ATP 500: Carlos Alcaraz fue el campeón del Abierto de Doha, en el que venció a Arthur Fils en la gran final; por su parte, Daniil Medvédev se convirtió en el monarca del ATP 500 de Dubái, pues Tallon Griekspoor se retiró del partido.

Cabe recalcar que Daniil Medvédev no vencía a Carlos Alcaraz desde hace tres años; la última vez que el ruso se impuso en el marcador sobre el español fue el 8 de septiembre del 2023, cuando lo derrotó en las semifinales del US Open después de cuatro sets.

Después de eso, estas dos raquetas se vieron las caras en cuatro ocasiones más antes de medirse en Indian Wells y en todos los cotejos se llevó la victoria Carlos Alcaraz, siendo las ATP Finals, Indian Wells 2024, Wimbledon y el ATP 500 de Beijing los torneos en los que el español derrocó al ruso.

Daniil Medvédev salió a la cancha en su mejor día, logrando cuatro aces, 64 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio y salvó cuatro puntos de quiebre.

La final de Indian Wells será este domingo 15 de marzo, en la que se medirán Jannik Sinner y Daniil Medvédev; el italiano buscará su primer título del año, pues en los dos torneos que lleva en el 2026, el US Open y el ATP 500 de Doha, no ha pudo ser campeón.

El encuentro está programado para que se lleve a cabo en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y tendremos nuevo campeón del BNP Paribas Open, pues el año pasado Jack Draper fue el ganador de este certamen. Además, estos dos tenistas van por su primer cetro en Indian Wells.

DCO