¡Campeón! Carlos Alcaraz se corona en el Abierto de Australia 2026

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Australia 2026, el primer Grand Spam del año, después de imponerse en el duelo por el título a Novak Djokovic en la Rod Laver Arena de Melbourne, por marcador de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Se trató del décimo enfrentamiento entre el español y el serbio, que llegaron a la final después de unas intensas semifinales en las que vencieron en cinco sets al alemán Alexander Zverev y al italiano Jannik Sinner, de manera respectiva.

✅ At 22, the youngest ever player to complete the Career Grand Slam, breaking an 87 year record

✅ Does it by winning first #AusOpen title

✅ The youngest player to win x7 Men's Grand Slam titles

✅ The second Spaniard to win the AO after Rafael…

Con su coronación en el Abierto de Australia 2026, Carlos Alcaraz, a sus 22 años, se convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro Majors, pues ya había alzado los títulos del Abierto de Estados Unidos, Roland Garros y Wimbledon.

Últimos campeones en el Abierto de Australia

2025 : Jannik Sinner

2024 : Jannik Sinner

2023 : Novak Djokovic

2022 : Rafael Nadal

2021 : Novak Djokovic

2020 : Novak Djokovic

2019 : Novak Djokovic

2018 : Roger Federer

2017 : Roger Federer

2016: Novak Djokovic

Elena Rybakina cobra revancha ante Aryna Sabalenka en el Abierto de Australia

La ucraniana Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia 2026 luego de vencer en la final femenil a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4.

Con ello, Elena Rybakina saldó cuantas pendientes con Aryna Sabalenka, ante quien perdió el duelo definitivo del primer Grand Slam del año en el 2023 (6-4, 3-6 y 4-6).

Además, la ucraniana conquistó su segundo Major y el primero desde el 2022, cuando se coronó en Wimbledon tras derrotar en el último encuentro a la tunecina Ons Jabeur.

