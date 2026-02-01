¡Campeón! Carlos Alcaraz se corona en el Abierto de Australia 2026

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Australia 2026, el primer Grand Spam del año, después de imponerse en el duelo por el título a Novak Djokovic en la Rod Laver Arena de Melbourne, por marcador de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Se trató del décimo enfrentamiento entre el español y el serbio, que llegaron a la final después de unas intensas semifinales en las que vencieron en cinco sets al alemán Alexander Zverev y al italiano Jannik Sinner, de manera respectiva.
Con su coronación en el Abierto de Australia 2026, Carlos Alcaraz, a sus 22 años, se convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro Majors, pues ya había alzado los títulos del Abierto de Estados Unidos, Roland Garros y Wimbledon.
¡OFICIAL! Allan Saint-Maximin deja de ser jugador del América menos de un año después de su llegada a la Liga MX
Últimos campeones en el Abierto de Australia
- 2025: Jannik Sinner
- 2024: Jannik Sinner
- 2023: Novak Djokovic
- 2022: Rafael Nadal
- 2021: Novak Djokovic
- 2020: Novak Djokovic
- 2019: Novak Djokovic
- 2018: Roger Federer
- 2017: Roger Federer
- 2016: Novak Djokovic
Elena Rybakina cobra revancha ante Aryna Sabalenka en el Abierto de Australia
La ucraniana Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia 2026 luego de vencer en la final femenil a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4.
Con ello, Elena Rybakina saldó cuantas pendientes con Aryna Sabalenka, ante quien perdió el duelo definitivo del primer Grand Slam del año en el 2023 (6-4, 3-6 y 4-6).
Además, la ucraniana conquistó su segundo Major y el primero desde el 2022, cuando se coronó en Wimbledon tras derrotar en el último encuentro a la tunecina Ons Jabeur.
EVG