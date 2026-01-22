Así fue la intensa pelea entre dos estrellas en el Abierto de Australia; se dan con todo en la cancha (VIDEO)

Sorana Cirstea y Naomi Osaka se pelean en el Abierto de Australia

Ya se está jugando el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, y la polémica no se hizo esperar. En un intenso juego de la rama femenil, los ánimos se calentaron entre Sorana Cirstea y Naomi Osaka, quienes sostuvieron una pelea durante el juego, la cual se extendió hasta el final de las acciones.

El descontento empezó porque después de un punto, Osaka dijo “Come on” (“Vamos”). Esta expresión molestó demasiado a Cirstea, quien le reclamó a la jueza sobre la actitud de su rival. Le preguntó si estaba bien que hablara entre puntos, aunque Osaka solo dijo una palabra.

Naomi Osaka and Sorana Cirstea had some words at the net after their match at the Australian Open.



👀👀👀👀 pic.twitter.com/pB1qyNoUAR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026

Osaka siguió diciendo “come on” hasta que selló su victoria 6-3, 4-6, y 6-2. Cuando finalizó el encuentro, las jugadoras fueron a la red para el saludo, pero solo se vio un apretón de manos tibio. A la jugadora japonesa se le preguntó sobre este incidente y le dejó un gran dardo a la rumana.

“Parece que le hicieron muchas insinuaciones y se enojó. En fin. Es una gran jugadora. Creo que este fue su último Abierto de Australia. Siento que se enfadara por eso”, indicó la tenista, quien avanzó a la tercera ronda.

Naomi Osaka prevails in three! 💥 pic.twitter.com/e6HYX7zI7C — US Open Tennis (@usopen) January 22, 2026

En otro juego, la campeona defensora Madison Keys quedó abajo con un doble quiebre en el segundo set antes de remontar para vencer 6-1, 7-5 Ashlyn Krueger para citarse en la tercera ronda contra la ex número uno Karolina Plíšková.

Melbourne es donde Keys logró su gran momento en un Grand Slam hace 12 meses y desde su regreso la gente le ha estado preguntando cuán confiada está sobre retener la Copa Memorial Daphne Akhurst.

“Independientemente de si lo repito o no, ¡todavía puedo mantener a Daphne en casa!”, señaló.

En ese difícil cuarto del cuadro, la número cuatro Amanda Anisimova superó 6-1, 6-4 a la campeona de dobles Katerina Siniakova y la sexta cabeza de serie Jessica Pegula derrotó 6-0, 6-2 a McCartney Kessler, su compañera de dobles.

Anisimova, quien ha sido subcampeona en los últimos dos grandes, jugará a continuación contra su compatriota estadounidense Peyton Stearns. Pegula se citó con Oksana Selekhmeteva, quien sorprendió 6-4, 6-4 a Paula Badosa, la semifinalista de 2025.

La número cinco Elena Rybakina dejó en el camino Varvara Gracheva. Belinda Bencic, la décima preclasificada, se despidió al caer 6-3, 0-6, 6-4 ante Nikola Bartunkova.

