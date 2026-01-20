El VIDEO viral de la épica entrada de Naomi Osaka en el Abierto de Australia

Naomi Osaka se hizo viral con una épica entrada previo a su debut en el Abierto de Australia.

La tenista japonesa Naomi Osaka causó sensación con su épica entrada en su debut den el Abierto de Australia, y se hizo viral al lucir un sombrero de ala ancha y un velo mientras sostenía una sombrilla blanca. Fue una declaración de confianza y estilo previo a su triunfal presentación a costa de la croata Antonia Ruzic.

Consciente de que una entrada tan icónica podría volverse en su contra si perdía su partido de primera ronda, Osaka hizo todo lo necesario para bajar el telón del tercer día en la arena Rod Laver con una victoria 6-3, 3-4 y 6-4 sobre la representante de Croacia.

Sombrero y sombrilla de Naomi Osaka, de viejos y buenos recuerdos en el Abierto de Australia

El sombrero y la sombrilla de Naomi Osaka estaban adornados con mariposas simbólicas, un guiño a uno de los momentos memorables de la última consagración de la japonesa en el Melbourne Park, en el 2021, más que un reflejo de los nervios habituales de la primera ronda en un Grand Slam.

“Cuando estaba jugando hoy, simplemente me dije a mí misma, algo así: ‘Enfócate. si ella te gana, entonces eso es desafortunado. Pero, oye, al menos estás en tendencia, en las redes sociales”, señaló.

Naomi Osaka ha ganado cuatro títulos individuales de Grand Slam, incluidos dos en el Abierto de Estados Unidos y dos en Australia, estos últimos en 2019 y 2021.

Lo que sigue para Naomi Osaka en el Abierto de Australia

Su próximo partido en el Abierto de Australia será contra la rumana Sorana Cirstea, quien venció 3-6, 6-4 y 6-3 a la alemana Eva Lys. Después de alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos el año pasado, su mejor resultado en un grande en cuatro años, Naomi Osaka está ganando confianza.

Nacida en Japón pero criada en Estados Unidos, Naomi Osaka se inspiró en Venus y Serena Williams y en Maria Sharapova, las estrellas del tenis que describió como las “G.O.A.T’s del estilo”.

“Creo que todo se reduce a la personalidad, también”, afirmó la número 17 del mundo. El vestido que usó en su partido de primera ronda, en tonos de azul y verde, también fue un tributo a su hija, Shai, y su fascinación por las medusas.

“Así que, la inspiración fue obviamente las medusas, luego las mariposas, lo cual se conecta con el momento de la mariposa que tuve aquí hace mucho tiempo, en 2021″, dijo Naomi Osaka, recordando las imágenes de una que se posó sobre ella durante un partido de tercera ronda.

Tomó meses de planificación. Y todo se conectó con el túnel remodelado en la Rod Laver que refleja temas australianos como las playas y la costa.

