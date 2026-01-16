Renata Zarazúa muestra las fuertes quemaduras que sufrió por las altas temperaturas en Australia (FOTOS)

El intenso sol en Australia dejó fuertes quemaduras en Renata Zarazúa. La tenista mexicana compartió en sus redes sociales el daño que sufrió en su piel a causa de las altas temperaturas en el país que acogerá el primer Grand Slam del año.

La originaria de la Ciudad de México compartió una foto en la que se observan las fuertes quemaduras que tiene en la espalda, esto previo a su partido contra la estadounidense Iva Jovic en los octavos de final del Torneo de Hobart, competencia previa a su participación en el Australian Open.

Renata Zarazúa sufrió fuertes quemaduras en Australia. ı Foto: Captura de pantalla

“El sol australiano no es broma”, escribió Renata Zarazúa junto a la fotografía que compartió en una de sus instastories, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Renata Zarazúa recibe ayuda de sus seguidores tras quedamuras

Preocupados por las quemaduras de Renata Zarazúa, algunos de sus seguidores en Instagram le dieron consejos a la tenista mexicana ante este inconveniente.

La jugadora de 28 años de edad compartió posteriormente otra foto en la que se aprecia la mejoría que tuvo en la espalda tras seguir los consejos de sus fans.

“Gracias por sus consejos!! Ya se mejoró todo”, fue el mensaje con el que Renata Zarazúa acompañó su publicación.

Renata Zarazúa agradeció a sus seguidores por sus consejos para combatir las quemaduras. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo juega Renata Zarazúa en el Abierto de Australia?

La tenista mexicana Renata Zarazúa debuta en el Abierto de Australia 2026 el domingo 18 de enero, cuando enfrente a la checa Marie Bouzková.

La vencedora entre Renata Zarazúa y Marie Bouzková enfrentará en la segunda ronda del Australian Open a la ganadora del duelo entre la china Yuan Yue y la polaca Iga Swiatek, una de las favoritas para coronarse en Melbourne. En caso de hacerlo, la de Polonia conquistaría el único Grand Slam que le falta.

¿Quién es la campeona del Abierto de Australia?

La estadounidense Madison Keys es la actual campeona del Abierto de Australia, luego de que en la final del 2025 se impuso a la bielorrusa Aryna Sabalenza, quien era la campeona defensora.

Fue el primer título de Grand Slam para Madison Keys, quien en el 2017 perdió la final del Abierto de Estados Unidos.

EVG