El América recibe inesperada alta previo a su partido de la Jornada 3 contra el Pachuca

Jugadores del América previo a su partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 contra Atlético de San Luis.

En medio del mal arranque en el Clausura 2026, el América recibió una buena noticia de cara a su partido de la Jornada 3 contra el Pachuca luego de que la Comisión Disciplinaria dio a conocer que le retiró la tarjeta roja al defensa Ramón Juárez.

Las directiva de las Águilas apeló la decisión del árbitro Vicente Reynoso, quien le mostró la tarjeta roja al zaguero azulcrema al minuto 20 del duelo de la Fecha 2 de la Liga MX contra el Atletico de San Luis por una falta sobre Juan Manuel Sanabria.

La Comisión Disciplinaria de la FMF le retiró la tarjeta roja a Ramón Juárez, defensa del América. ı Foto: fmf.mx

La Comisión Disciplinaria de la FMF falló en favor del América, por lo que el entrenador brasileño André Jardine podrá contar con Ramón Juárez para la visita de los de Coapa a Pachuca en la Jornada 3, duelo en el que lo capitalinos buscarán su primer triunfo en el Clausura 2026.

Así fue la polémica expulsión de Ramón Juárez en el América vs Atlético de San Luis

Corría el minuto 20 del duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes entre América y Atlético de San Luis, cuando el árbitro Vicente Reynoso expulsó a Ramón Juárez por una infracción sobre Juan Manuel Sanabria.

La acción generó polémica, debido a que no se apreció por completo una zancadilla del zaguero de las Águilas sobre el jugador del equipo potosino, en una acción que no fue revisada por el VAR, por lo que al mexicano no le quedó opción más que acatar la decisión del silbante.

El América resintió la baja de Ramón Juárez, pues en el segundo tiempo recibió los goles de Juan Manuel Sanabria y João Pedro, con los que el Atlético de San Luis se impuso 2-0 para propinarle su primera derrota en el Clausura 2026 a los azulcremas, que en la Jornada 1 igualaron sin goles contra Xolos.

Ramón Juárez quiere recuperar protagonismo con el América

Ramón Juárez afronta el Clausura 2026 con el objetivo de ser titular indiscutible con el América, pues quiere llenarle el ojo a Javier Aguirre para quedar en la lista definitiva de la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026.

El nacido en Ríoverde, San Luis Potosí, fue titular con las Águilas en 11 de los 17 partidos de la fase regular del Apertura 2025. Pero en la Liguilla solamente estuvo 16 minutos en la cancha, los cuales fueron en la vuelta de cuartos de final ante Monterrey.

Ramón Juárez quiere recuperar la confianza de André Jardine para ser una pieza clave de la zaga de un América que tiene que corregir rápido el rumbo en el Clausura 2026, pues de lo contrario correría el riesgo de no clasificar a la Liguilla.

