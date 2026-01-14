El América sumó el mejor fichaje de todos en esta temporada y André Jardine brinca de alegría

El América sigue padeciendo en su mercado de fichajes. Los refuerzos importantes no llegan y André Jardine tendrá que pelear el Clausura 2026 de la Liga MX con prácticamente la misma plantilla que en anteriores semestres. Lo que sí es una buena noticia para los azulcremas, es el regreso de Dagoberto Espinoza.

El lateral derecho del América sufrió una fuerte lesión a mediados del torneo pasado que lo dejó fuera de la competencia por varios meses y, sin duda, fue una de las bajas más importantes del equipo, ya que el timonel jamás encontró un sustituto y Kevin Álvarez no recuperó su nivel y al final cometió errores que le causaron al América.

Dagoberto Espinoza salió en el carrito del campo de juego. ı Foto: Captura de Pantalla

Aunque aún no hay una fecha exacta de su regreso, Dagoberto Espinoza ya está registrado con el América para el Clausura 2026 y aparece en la página oficial de la Liga MX, por lo que la afición millones está ilusionada que pueda incorporar lo antes posible para que ayude al equipo.

El América no se presiona por refuerzos

Hasta el momento la única alta importante del América para el Clausura 2026 es el brasileño es Rodrigo Dourado, quien llega procedente del San Luis a petición especial del entrenador André Jardine. El mediocampista es uno de los jugadores favoritos del entrenador y, por lo mismo, se ha ganado un lugar en la titularidad.

Los otros dos refuerzos que suma el América para la reciente competencia son Fernando Tapia y Aarón Mejía. El portero regresa al conjunto de Coapa después de un paso por Tigres y Querétaro. Con los Gallos Blancos logró jugar algunos partidos de titular, pero jamás se adueñó de la portería.

Por otra parte, Mejía llega desde los Xolos de Tijuana y busca un lugar en la lateral izquierda, siendo el principal cambio de Kevin Álvarez hasta que regrese Dagoberto Espinoza tras su lesión.