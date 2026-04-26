¡OFICIAL! Así se juega la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Quedaron definidos los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tras el resultado entre Cruz Azul y Necaxa quedó definida la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que en cuartos de final destaca el cruce entre Pumas y América, que prometen dos clásicos capitalinos vibrantes y cardiacos.

La Fiesta Grande del futbol mexicano comenzará el próximo sábado 2 de mayo, cuando se realicen los primeros dos partidos de ida de cuartos de final, fase en la que también destaca la serie entre el subcampeón Tigres y Chivas, que dejó escapar el liderato en la última jornada.

Cerramos el CL26 con una victoria y como el Equipo de la Temporada, nuevamente.



Ahora a enfocarse en la liguilla 🔜 pic.twitter.com/dNjQ3wp58a — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 27, 2026

Por su parte, el Toluca comenzará la búsqueda por el tricampeonato de la Liga MX contra el Pachuca. En la otra llave, el Cruz Azul se medirá ante el Atlas, que clasificó a la Liguilla en la última jornada con su agónica victoria sobre el América.

Cuartos de final Clausura 2026 (Horarios y fechas por definir)

Pumas (1) vs América (8)

Chivas (2) vs Tigres (7)

Cruz Azul (3) vs Atlas (6)

Pachuca (4) vs Toluca (5)

Pumas vs América acapara reflectores en Liguilla

Era muy factible que el América enfrentará a uno de sus archirrivales en Liguilla, y terminó siendo Pumas el primer escollo de los dirigidos por André Jardine en la fase final del Clausura 2026.

Universitarios y azulcremas no se enfrentan en postemporada desde el Apertura 2021. En aquel torneo también se toparon en cuartos de final, y la serie se la llevaron los auriazules después de imponerse 3-1 en el marcador global.

La situación en el Clausura 2026 es opuesta a la del Apertura 2021, pues ahora los Pumas llegan como líderes, a diferencia de dicha ocasión, cuando el América acabó en lo más alto de la clasificación.

¿Cuándo son las vueltas de cuartos de final?

A diferencia de lo que ocurre normalmente, la Liguilla no se pondrá en marcha a mitad de semana, por lo que los clubes deberán esperar más días para ponerse en acción.

Los cotejos de ida de cuartos de final del Clausura 2026 están programados para desarrollarse el sábado 2 y el domingo 3 de mayo. Los duelos de vuelta se efectuarán los días 9 y 10 de mayo.

EVG