Aficionados de América y Atlas se unen en el Estadio Azteca para insultar a los fans de Chivas (VIDEO)

El partido entre el América y Atlas es llamado el Clásico de la Amistad. En esta ocasión, la afición de ambos equipos se unió en una sala del Estadio Azteca para insultar a los fans de Chivas, el acérrimo rival de ambas instituciones, un video que está circulando en redes sociales.

En las imágenes se puede ver que los aficionados están en el palco Tunnel Club, muchos con la playera del América y algunos otros con la de Atlas, saltando y gritando “el que no salte es un chiva marico...”, un cántico un tanto clásico entre las aficiones rivales.

La publicación fue realizada por una aficionada del América en la red social X que tiene el username @isaa_ y escribió que “empezaron ellos, nos unimos todos. Club amigo”, haciendo referencia a que los fans de Atlas son los que iniciaron con este cántico.

Empezaron ellos, nos unimos todos. 😂

Club amigo 🤝🦊 pic.twitter.com/dBpFHMEVOZ — Isa 🦦 (@isaa_______) April 26, 2026

¿Por qué América y Atlas protagonizan el Clásico de la Amistad?

Las redes sociales fueron las encargadas de ponerle el Clásico de la Amistad al partido entre el América y el Atlas, además de que tiene una explicación bastante chistosa de fondo y en cada partido demuestran que estas fanaticadas se llevan muy bien dentro del estadio.

Las razones por las que esta rivalidad se llama el Clásico de la Amistad son porque ambos tienen como acérrimo rival a las Chivas, los dos fueron creados y nacieron el mismo año y la última coincidencia es que los dos clubes tienen una ‘A’ en el escudo.

El América fue fundado el 12 de octubre de 1916, mientras que los Zorros llegaron a la Primera División el 15 de agosto del mismo año. Algunos otros internautas llaman esta rivalidad como el Clásico de la Custodia, esto también por ser rivales de las Chivas.

América ya conoce a su rival para la liguilla del futbol mexicano

Tras caer derrotados a manos del Atlas, el América cayó hasta el octavo puesto de la tabla general, siendo el último invitado a la fiesta grande del futbol mexicano, aunque tendrán que enfrentar a uno de sus máximos rivales.

El equipo de André Jardine se verá las caras con los Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026; el partido de ida será en la cancha del Estadio Azteca, mientras que el encuentro de vuelta será en el rectángulo verde del Estadio Olímpico Universitario.

La última vez que estos dos clubes se vieron las caras en la liguilla fue en el Apertura 2021; en aquella ocasión fue en la misma instancia y los Pumas eliminaron al América por marcador global de 3-1, con una contundente victoria en el Estadio Azteca 3-1.

DCO