América cae agónicamente ante Atlas; los Zorros aseguran Liguilla y las Águilas van contra Pumas en la Liguilla

América y Atlas se enfrentaron en la última Jornada del Clausura 2026.

El América perdió 1-0 contra el Atlas en la Jornada 17 del Clausura 2026. El resultado clasificó a ambos a la Liguilla de la Liga MX, pero movió la tabla y mandó a los de Coapa al octavo sitio, con lo que se convirtió en el rival de Pumas en cuartos de final.

Las Águilas llegaron clasificadas a este duelo después de la derrota del León ante el Toluca, y del empate de Xolos contra Chivas.

GAAAAAAAAANÓÓÓÓÓ LA FURIAAAA!!!



¡ESTAMOS EN LA LIGUILLA DEL FÚTBOL MEXICANO, A LO ATLAS! 😍❤️🖤



4 jornadas consecutivas sin recibir gol.

8 partidos con el 0 atrás.

8 juegos sin perder en casa.

Sexto lugar general!!!



Vamos juntos por el objetivo y pégate al resultado del… pic.twitter.com/NTqw9N92tk — Atlas FC (@AtlasFC) April 26, 2026

El América ya no podía escalar más allá del sexto puesto independientemente de su resultado ante Atlas, pero sí a cerrar con una cosecha de 28 unidades en vez de 26 o 25.

Raphael Veiga falla penalti en la primera parte

El mediocampista brasileño Raphael Veiga, una de las caras nuevas del América en el Clausura 2026, falló un penalti en el primer tiempo del duelo ante Atlas en el Estadio Azteca.

El exjugador del Palmeiras cobró la pena máxima con potencia y al centro, pero el portero colombiano Camilo Vargas no se venció y atajó el disparo para impedir el gol de los capitalinos.

EVG