Liga MX

América cae agónicamente ante Atlas; los Zorros aseguran Liguilla y las Águilas van contra Pumas en la Liguilla

América perdió 1-0 ante Atlas en el Estadio Azteca en la última jornada del Clausura 2026; los rojinegros aseguraron Liguilla y mandaron a los de Coapa a jugar ante el líder Pumas

América y Atlas se enfrentaron en la última Jornada del Clausura 2026.
América y Atlas se enfrentaron en la última Jornada del Clausura 2026. Foto: X @ClubAmerica
Por:
Enrique Villanueva

El América perdió 1-0 contra el Atlas en la Jornada 17 del Clausura 2026. El resultado clasificó a ambos a la Liguilla de la Liga MX, pero movió la tabla y mandó a los de Coapa al octavo sitio, con lo que se convirtió en el rival de Pumas en cuartos de final.

Las Águilas llegaron clasificadas a este duelo después de la derrota del León ante el Toluca, y del empate de Xolos contra Chivas.

El América ya no podía escalar más allá del sexto puesto independientemente de su resultado ante Atlas, pero sí a cerrar con una cosecha de 28 unidades en vez de 26 o 25.

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Raphael Veiga falla penalti en la primera parte

El mediocampista brasileño Raphael Veiga, una de las caras nuevas del América en el Clausura 2026, falló un penalti en el primer tiempo del duelo ante Atlas en el Estadio Azteca.

El exjugador del Palmeiras cobró la pena máxima con potencia y al centro, pero el portero colombiano Camilo Vargas no se venció y atajó el disparo para impedir el gol de los capitalinos.

EVG

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