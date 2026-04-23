¿A qué se dedican la familia y el esposo de Carolina Flores, la exreina de belleza asesinada?

¿A qué se dedica la familia y el esposo de Carolina Flores?

Carolina Flores Gómez fue asesinada el pasado 15 de abril al interior de un departamento ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México, la presunta responsable es su suegra.

Un video viralizado en redes sociales muestra el momento en el que Carolina y su suegra, Erika María “N” viven un momento tenso, por lo que la exreina de belleza decide ir hacia otra habitación y la mujer de 63 años de edad decide caminar detrás de la joven.

Tanto la joven de 27 años de edad como su suegra salen del cuadro del monitor que capturó el video; sin embargo, el audio permite escuchar al menos seis detonaciones de arma de fuego.

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza ı Foto: Redes Sociales

La pareja sentimental de Carolina Flores, Alejandro Sánchez aparece en cámara preguntando a su madre cuestionándola sobre lo ocurrido, a lo que esta responde “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, y ella te robó”

El feminicidio de Carolina Flores ocurrió el pasado 15 de abril; sin embargo, Alejandro acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a realizar la denuncia un día después, y ese mismo día notificó a la madre de Carolina sobre lo ocurrido.

Alejandro, pareja sentimental de Carolina Flores ı Foto: Redes Sociales

¿A qué se dedican la familia y el esposo de Carolina Flores?

Alejandro Sánchez; quien también se encuentra bajo investigación, se dedica a la actividad empresarial en Baja California; él y Carolina mantenían una relación amorosa desde 2021, de acuerdo con la información de redes sociales.

La madre de Alejandro; Erika María “N” de 63 años de edad, se registró como candidata para ser regidora por el municipio de Ensenada, Baja California en 2016, pues su nombre aparece en la lista con el expediente SG-JDC139/2016.

Carolina Flores y Alejandro ı Foto: Redes Sociales

Actualmente no existe más información pública sobre Alejandro Sánches y Erika María “N”, quien hasta el momento se encuentra prófuga de la justicia.

Por medio de redes sociales la madre de Carolina Flores aclaró que no ha visto el video del homicidio de su hija, e incluso pidió a las personas que no continuaran compartiéndolo y que lo denunciaran.

Carolina Flores Gómez y su madre el día de la coronación de Miss Media 2017 ı Foto: Especial

En un video Reynna Gómez dice que lo único que quiere es que se haga justicia y “que pague la persona que tiene que pagar. No entiendo yo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor.”

Asimismo, Reynna pide a la madre de Alejandro, Erika María “N” que se entregue a las autoridades: “Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese. Sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos pidiendo justicia por mi hija.”

Publicación de Reynna, la madre de Carolina Flores Gómez ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.