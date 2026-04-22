Video del asesinato de Carolina Flores: ‘Tú eres mío y ella te robó’

Se pide el caso sea llevado con perspectiva de género

La indignación por el asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California, ha aumentado tras la difusión en redes sociales de un video que muestra cómo ocurrió el crimen.

Las grabaciones de seguridad del departamento revelan que el ataque presuntamente fue planeado y ejecutado con violencia en una zona exclusiva de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril en un inmueble de la calle Edgar Allan Poe, en Polanco.

Recibió varios impactos de bala ı Foto: Redes sociales

En el video se observa a Carolina vestida con una bata de baño mientras realizaba labores del hogar y platicaba con su suegra, Erika “N”, de 63 años. El material muestra que la presunta agresora mantuvo las manos en los bolsillos durante la charla sobre un viaje.

En el momento en que Carolina se descuidó para abrir el refrigerador, la otra mujer sacó un arma y le disparó de forma directa.

Después del primer impacto y ante los gritos de la víctima, se le volvió a disparar en el suelo. Los peritajes confirmaron que se realizaron al menos siete disparos, provocando 12 lesiones en el cuerpo de la joven.

El video también registra el momento en que Alejandro, esposo de Carolina, sale de una habitación con su hijo de ocho meses tras escuchar los disparos. En la grabación se escucha al hombre gritar.

“¿Qué hiciste, mamá? ¡Mi familia!”. Mientras que de la voz de su madre se escucha, “Tu eres mío y ella te robó”

🚨 La exreina de belleza Carolina Flores Gómez, fue asesinada en un departamento de Polanco en Ciudad de México.



La Fiscalía investiga a su suegra, Erika María, quien fue candidata a regidora en Ensenada ☠️https://t.co/p4uL9BONSL pic.twitter.com/xgOPHjxbWR — Irving (@IrvingPineda) April 21, 2026

Un aspecto que ha generado muchas críticas es que el asesinato se reportó casi 24 horas después. Fue hasta el 16 de abril cuando Alejandro acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con un abogado, para denunciar a su madre.

Respecto al estado actual del caso, Erika “N” se encuentra prófuga de la justicia y ya cuenta con una orden de aprehensión en su contra.

Por otro lado, Alejandro está siendo investigado por la Fiscalía de Feminicidios para determinar su posible responsabilidad al haber retrasado el reporte del crimen ante las autoridades.