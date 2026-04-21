Asesinan a la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez: fue hallada con un impacto de bala

Carolina Flores Gómez, joven de 27 años y exreina de belleza originaria de Ensenada, Baja California, fue asesinada al interior de un departamento en la III Sección de la colonia Polanco.

El crimen, ocurrido el pasado 15 de abril de 2026, ha encendido la indignación nacional debido a las inconsistencias en la investigación.

Los hechos se registraron en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Luis González Urbina y Avenida Edgar Allan Poe. Según las primeras indagatorias, Carolina falleció a causa de un impacto de bala en la cabeza.

Se pide el caso sea llevado con perspectiva de género ı Foto: Redes sociales

Algo que confunde a los investigadores es que la seguridad del edificio dice que no escuchó disparos ni ruidos extraños esa noche

¿Quiénes son los sospechosos?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha centrado su atención en las dos personas que se encontraban en el lugar al momento del crimen, Alejandro, esposo de la víctima, y su madre, Erika María, quien es señalada preliminarmente como la presunta responsable del disparo.

Hay dos puntos clave que generan dudas sobre el caso. Primero, se critica que el reporte fue tardío, ya que Alejandro avisó a las autoridades casi un día después del asesinato.

Segundo, preocupa que se esté investigando el caso como un homicidio común, debido a que la víctima fue una mujer asesinada en su hogar, colectivos feministas exigen que se investigue como feminicidio.

🚨 #Indignante

El feminicidio de #CarolinaFlores en @AlcaldiaMHmx apunta a su propia suegra, como presunta responsable.

Y aun así, la investigación se activó hasta un día después.

Una omisión más de la @FiscaliaCDMX en un caso más que exige justicia #NiUnaMás pic.twitter.com/iHOlTV38mS — Mariana Hernández (@Mar_Hernandez_G) April 21, 2026

¿Quién es Carolina Flores Gómez?

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999. En 2017, alcanzó la fama regional al coronarse como Miss Teen Universe Baja California. Instituciones educativas de su natal Ensenada y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, han lamentado profundamente el suceso.

“Exigimos verdad y justicia. No habrá silencio ni olvido”, manifestó el colectivo Diamantina Rosa en un comunicado que rápidamente se volvió viral.

El caso permanece bajo investigación mientras crece la presión social para que se aclare por qué no se activaron los protocolos de feminicidio desde el primer momento y se determine la responsabilidad de quienes hayan sido los agresores.