Refuerzan equipo para búsqueda en zona de Tláhuac

Peritos de la Fiscalía en humedales de Tláhuac, el 15 de abril.

El comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que, tras las omisiones señaladas por familias buscadoras en los trabajos periciales en la zona de humedales de Tláhuac, se reforzarán las labores con el equipo forense encargado de exhumaciones en fosas comunes del Panteón Civil de Dolores.

En conferencia, el funcionario mencionó que la decisión se tomó luego de que el pasado 17 de abril La Razón informó que las familias denunciaron que en la tierra previamente cribada por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aún se encontraban restos óseos, por lo que debían repetir los trabajos.

El Dato: En 2025, colectivos de búsqueda llevaron a cabo trabajos de rastreo en los humedales de Tláhuac y encontraron restos humanos.

“Se identificó la necesidad de conformar equipos especializados para este tipo de procesamiento (…) por eso se incorporó el equipo que ha trabajado en el Panteón Civil de Dolores”, dijo.

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El día de la búsqueda en Tláhuac, el director de Criminalística de la Fiscalía local, Víctor Eduardo Garduño, mencionó en entrevista que la segunda revisión de lo supuestamente revisado obedeció a que el equipo de peritos de ese momento tuvo que dividirse para búsquedas simultáneas en Tláhuac y Tlalpan.

Gómez Negrete explicó ayer que las búsquedas en Tlalpan ya concluyeron y fueron “exitosas”, aunque no presentó evidencia de esos resultados.

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El comisionado añadió que el equipo que será desplegado en Tláhuac está integrado por especialistas de la Comisión de Búsqueda capitalina, la Fiscalía local y el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia local.

Además, el funcionario capitalino subrayó que los trabajos continúan y que aún no es posible determinar el alcance de los hallazgos.

“El procesamiento no ha terminado (…) hasta que concluya se podrán establecer con precisión los resultados”, dijo.

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El jueves, este diario informó que los colectivos de búsqueda de personas informaron sobre el hallazgo de 250 restos óseos en la jornada previa. Durante todos los trabajos hechos en la zona ya sumaban más de mil elementos de este tipo.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que su administración dispondrá de los recursos necesarios para atender la búsqueda en la zona limítrofe entre Tláhuac y Chalco.

“Lo que sea necesario en cuanto a recursos se tendrá para atender la investigación y el análisis de los restos”, afirmó.

El equipo especializado trabajará durante la semana en el sitio para continuar con el cribado de tierra en busca de más fragmentos óseos. Su intervención fue solicitada por las propias familias buscadoras tras detectar inconsistencias en los primeros trabajos.

El refuerzo ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre la capacidad forense en la ciudad, así lo publicó este diario desde el pasado 26 de noviembre cuando documentó una crisis en el área, al señalar que sólo había tres antropólogos forenses disponibles.

Las labores en el humedal continuarán bajo supervisión de los nuevos equipos, mientras las familias mantienen su exigencia de certeza científica en la identificación de los restos.