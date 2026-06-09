En Iztacalco de Lourdes Paz crece 104% la venta de droga en calles

Las carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo en la alcaldía Iztacalco aumentaron 104.4 por ciento durante el primer año de gobierno de la morenista Lourdes Paz Reyes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los registros muestran que en 2024 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició 112 indagatorias, de las cuales 39 ocurrieron durante el periodo de octubre a diciembre, cuando llegó al poder la exdiputada local.

El Dato: La Razón reportó en abril que la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, fue la número uno en balaceras dentro de la demarcación en 2025 al contabilizar 149 incidentes.

Así, la información muestra que, durante ese año, en promedio, hubo 27.6 delitos de narcomenudeo por cada 100 mil personas.

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Para 2025, el órgano autónomo abrió 229 carpetas de investigación por este ilícito que se castiga con entre 10 y 15 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal capitalino. Lo que representa 56.5 ilícitos por cada 100 mil personas en el primer año de Paz Reyes. De enero a abril del presente año van 37 casos.

Al respecto el Concejal de la demarcación Moisés Cervantes confesó a La Razón que el trabajo de la alcaldesa morenista en materia de prevención del delito no ha sido uno de los puntos fuertes de su gobierno.

“Por lo que se vive aquí en Iztacalco, hay algunos focos rojos en digamos Agrícola Oriental, Campamento dos de Octubre, ahí están unas de las zonas más picosas y también en otras unidades, pero lo más avanzado y lo más representativo es en esas zonas.

2 tiroteos semanales hubieron en Agrícola Oriental en 2025

“De hecho estamos casi empatados con Iztapalapa, por ahí estamos en que siete ciudadanos (de cada 10) se sienten inseguros aquí en Iztacalco. Son casi primas hermanas (ambas demarcaciones), es lo mismo”, aseveró Moisés Cervantes en entrevista.

Vecinos de la demarcación que siempre ha gobernado la izquierda, primero el PRD y luego Morena, refirieron que las actividades narcomenudistas en la zona han sido una constante desde hace años con ediles como Armando Quintero Martínez o Carlos Estrada Meraz.

Ezequiel Chávez, quien vive en la colonia Agrícola Oriental, consideró que el aumento del narcomenudeo en Iztacalco podría ser por la falta de patrullajes, ya que, dijo, ve menos actividades de seguridad de este tipo para la prevención de delitos como la venta de drogas.

LAS INVESTIGACIONES ı Foto: Especial

“Hace dos o tres años, no es que las patrullas pasaran diario, pero checabas y dos veces cada seman estaba ahí la sirena, aunque sea en la calle de atrás o en la que sigue. Ahorita, yo creo, tenemos unos dos meses sin ver que un poli haga el rondín”, dijo el hombre.

Si bien la percepción de inseguridad de los habitantes de la demarcación tuvo una ligera disminución en marzo pasado, en comparación con diciembre, aún está por arriba de la media nacional, pues 65.1 por ciento de la población teme a la delincuencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

6 de cada 10 personas perciben inseguridad en Iztacalco

En 2023, el portal AJ+ publicó un mapa del narcotráfico en la Ciudad de México basado en reportes oficiales, periodísticos y denuncias por presencia de grupos criminales.

La información publicada reveló que en Iztacalco existe la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Tanzanios, el Cártel de Tláhuac, la Fuerza Anti-Unión, La Unión Tepito y la Ronda 88.

El colectivo de hacktivistas denominado Guacamaya filtró en 2022 documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales detallaban que Iztapalapa, que colinda con Iztacalco y sus zonas contiguas, era un punto estratégico para el trasiego de droga en el Valle de México.

En mayo pasado, luego de trabajos de inteligencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la fiscalía local llevaron a cabo un operativo en un predio de la colonia Agrícola Oriental. En el sitio, presuntamente, se llevaba a cabo el almacenamiento y embalaje de droga.

Como resultado de esta acción de seguridad, las autoridades capitalinas detuvieron a seis personas, entre ellas dos menores de edad, así como a un supuesto integrante de Los Tanzanios. Además, los oficiales les aseguraron 47 bolsas pequeñas con cocaína.

En lo que se refiere al panorama general de la Ciudad de México, sólo durante abril de 2026, Iztacalco ocupó el puesto número cuatro en carpetas de investigación abiertas por el delito de narcomenudeo, según el SESNSP.

La misma fuente también detalla que, durante abril, la actual administración de Morena superó hasta en 300 por ciento las indagatorias de narcomenudeo en alcaldías como Tlalpan, zona que hoy es el último lugar de la Ciudad de México en este tipo de indicador.

ACERAS INSEGURAS. Iztacalco no sólo se ha convertido en un referente para el narcomenudeo, sino también se ha consolidado como un área para el consumo de sustancias ilícitas en espacios públicos.

Datos del mismo C5 de la Ciudad de México detallan que los últimos dos gobiernos de Morena tampoco previnieron que haya ingesta de sustancias como la marihuana o la cocaína en las calles.

Por ejemplo, de 2022 a 2025, en Iztacalco se reportaron dos mil 96 incidentes de consumo de droga en calles o avenidas, lo cual arroja un promedio de 43 casos de ingesta de sustancias ilícitas al mes, así como 1.4 reportes diarios.

“Aquí no se esperen ni a la noche. Pasa aquí en Sur 16 a mediodía y hueles que ya están quemando (marihuana). Y que aspiren, no de diario, pero si lo hacen, ahí cerca de la barbería seguido se drogan. El aroma es como de cigarro, más en el sentido de la fuerza, porque se queda asentado, pero sabemos que no es cigarro”, puntualizó Hernán, un vecino de Iztacalco.