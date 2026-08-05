Siguen las pláticas por franciscanitos

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama rechazó los señalamientos en su contra por, presuntamente, haber orquestado los destrozos en el albergue animal.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que continúan las conversaciones con representantes del Refugio Franciscano, A.C., para concretar un acuerdo que permita avanzar en el regreso de los animales retirados del albergue, luego de la irrupción registrada en las instalaciones y los daños ocasionados.

En conferencia, la mandataria capitalina lamentó los actos de vandalismo que sufrió el recinto, el cual durante el año ha trabajado para cumplir con los requerimientos de las autoridades locales para el retorno de los animales.

“Los franciscanos, bueno, fue lamentable que hayan entrado a hacer esos destrozos. Sin embargo, continúan las pláticas con ellos. Ellos saben que en el momento en que puedan garantizar tener a los animales, se va a avanzar”, afirmó la Jefa de Gobierno.

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Brugada Molina señaló que el proceso no está detenido y que la intención es que las partes alcancen un acuerdo para continuar con las acciones relacionadas con el refugio.

El pasado 21 de julio, integrantes del patronato del Refugio Franciscano, A.C., denunciaron que un grupo de personas ingresó al inmueble y provocó daños en las instalaciones, entre ellos la destrucción de alrededor de 25 jaulas, además del robo de equipo y herramientas.

El albergue estaba en proceso de rehabilitación luego del operativo realizado el 7 de enero, cuando autoridades capitalinas retiraron a cientos de perros y gatos tras una investigación por presunto maltrato animal.

Desde entonces, el patronato ha señalado que realizaba adecuaciones para cumplir con los requerimientos solicitados por el Gobierno capitalino y permitir el retorno de parte de los animales.