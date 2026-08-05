Cae en operativo un sujeto con 217 kilos de cocaína

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, ayer, junto a la droga y la camioneta aseguradas.

Autoridades federales y capitalinas interceptaron en la carretera México–Cuernavaca, en los límites de la alcaldía Tlalpan, una camioneta en la cual un hombre transportaba 217 kilogramos de cocaína. Este es el segundo mayor aseguramiento individual documentado en la capital durante el actual sexenio.

De acuerdo con autoridades federales y locales, la droga estaba distribuida en 217 paquetes dentro de un doble fondo adaptado en la parte trasera de la camioneta. Los agentes localizaron el compartimento tras detectar modificaciones en la carrocería y en el área de carga durante una revisión de rutina.

El Tip: La Secretaría de Seguridad Ciudadana resaltó que entre julio y lo que va de agosto aprehendió a 54 presuntos integrantes de la Unión Tepito y la Anti-Unión.

El operativo se realizó a la altura del kilómetro 5+400, en Tlalpan. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor efectuaba “cambios constantes e intempestivos de carril”, por lo que los elementos le marcaron el alto para revisar la unidad.

TE RECOMENDAMOS: Buscan acuerdo Siguen las pláticas por franciscanitos

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades solo habían identificado al detenido como un hombre de 38 años. El informe no precisó el origen ni el destino del cargamento; tampoco reveló posibles vínculos con alguna organización criminal ni el valor estimado de la cocaína.

Este es el segundo decomiso más grande realizado por las autoridades en la Ciudad de México durante la actual administración federal, pues el cargamento quedó 53 kilos por debajo del récord registrado en noviembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

226 kilos de cocaína ha asegurado el Gobierno local desde 2024

La distancia frente al resto de los decomisos realizados en la capital del país confirma la importancia de este golpe. Por volumen, el tercer aseguramiento más alto corresponde a 27.5 kilogramos localizados en noviembre de 2024 dentro de un rodillo compactador con destino a Alemania, una cantidad casi ocho veces menor que la interceptada en Tlalpan.

De acuerdo con las autoridades federales y de la Ciudad de México, el conductor, la camioneta y los paquetes con cocaína quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará la situación jurídica del hombre.