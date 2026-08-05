“Mi hija tiene derecho al acceso a la justicia”

La foto de Jael Monserrat Uribe Palmeros, junto a la de su madre y otras personas buscadoras, permanece ya frente al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP). Es el memorial que su mamá colocó ayer, a seis años de su desaparición, lapso en el cual, afirmó, aún no ha habido justicia.

Con música, porras y flores, Jaqueline Palmeros sostuvo que continuará su labor para exigir a las autoridades investigar para dar con los motivos por los cuales desapareció y murió la joven. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó el año pasado que restos hallados en el Ajusco, Tlalpan, eran de ella.

El dato: La Comisión Nacional de Búsqueda reporta que, en 2020, cuando desapareció Jael Monserrat, existieron un total de registros de 307 personas sin hallar en la capital.

“La lucha por mi hija va a seguir; no he encontrado a Monse. Y lo vuelvo a repetir: yo parí a una hija completa, quiero a mi hija completa.

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“No he tenido acceso a la verdad ni a la justicia; el sistema me engañó. El sistema pretendió que, entregándome un cráneo, me quedara callada, quieta, como me hizo saber la coordinadora de Implementación, Rocío Maldonado. Pretenderme callar con entregarme un cráneo es algo que jamás va a pasar”, expresó.

El 2 de julio de 2020, Jael Monserrat fue vista por última vez con vida en el cruce de Eje 5 y La Viga, en la colonia Apatlaco, en Iztapalapa.

21 años tenía Jael Monserrat cuando desapareció

Desde entonces, la madre de la joven llevó a cabo distintas acciones para exigir al Estado que buscara y diera con ella. Uno de los puntos de búsqueda fue el Ajusco, donde, a finales de 2024, familias buscadoras y autoridades encontraron diversos restos. En enero de 2025, la fiscala local, Bertha María Alcalde Luján, confirmó que correspondían a Jael Monserrat.

“Mi hija tiene derecho al acceso a la verdad, al acceso a la justicia y a la búsqueda. Mientras no tengamos respuestas vamos a seguir siendo incómodas para el Gobierno, para el Estado, para el país, para todos los que quieran frustrar nuestra búsqueda en el país”, manifestó ayer la madre buscadora y fundadora del colectivo Una Luz en el Camino.

El memorial colocado la tarde de este martes, que tiene una estrofa de la canción “El Sismo de tu Adiós”, de Irina Índigo, también está dedicado a las familias buscadoras.

231 personas han desaparecido en Tlalpan desde 2020

Jaqueline Palmeros exigió que haya respeto para los mensajes colocados en el CAIBP y no le suceda al monolito instalado en julio pasado por la familia de Ana Amelí, otra joven desaparecida, en el Ángel de la Independencia, donde horas después fue retirado y, al momento, se desconoce quiénes lo quitaron y dónde está.

“Exijo que se repete la memoria, que no se lo lleven como muchos memoriales que han sido colocados y al otro día ya no están, porque es un derecho que no nos pueden negar: el derecho a la memoria y el derecho a la libre expresión”, mencionó.