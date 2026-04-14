La cantante de la orquesta La Bella Luz, Naldy Saldaña, salió a dar una fuerte denuncia tras revelar que ha sido víctima de extorsión después de que le robaran el teléfono celular, pues los delincuentes ahora tienen acceso a información delicada.

¿El video filtrado de Naldy Saldaña es real o fake?

En ese sentido, en redes sociales se difunden supuestos videos filtrados de la cantante, algo que sorprendió a muchos y también generó dudas en el público, por quienes se preguntaban si el material era verdadero o no.

Fue a través de sus redes sociales que Naldy Saldaña se sinceró con su público, al mencionar que fue una de las personas de la banda que fue víctima de un robo. Con un video, comentó que han exhibido contenido falso con la intención de dañar su imagen.

“Estoy siendo víctima de extorsión con la difusión de supuestos videos íntimos, supuestas conversaciones, imágenes manipuladas, con la única intención de poder dañar mi imagen, mi reputación y mi tranquilidad. Quiero dejar absolutamente claro que no autorizo la difusión de ningún contenido íntimo ni personal”, expresó.

Tras aclarar que el material que circula no es real, pidió a la gente no compartir el material y comentó que los responsables piden dinero a terceros al usar su identidad, lo que hace el caso mucho más delicado.

En conversación con el programa América Hoy, la cantante mostró su preocupación y miedo por lo que está pasando. “Estoy bastante asustada, preocupada por el robo, porque me está extorsionando también. Han sacado toda la información e inventando, también manipulando imágenes”, contó.

“Invitar a toda la gente, evítense de difundir ese tipo de cosas. Porque es bastante fuerte para una persona. Con esta denuncia respectiva, porque han estado pidiendo dinero, hay personas que han depositado, imagínate, o sea, es demasiado fuerte”, agregó.

Frente a esta situación, la artista confesó que ya tomó acciones legales, al acudir a las autoridades para denunciar lo ocurrido. Su intención es frenar la difusión de contenido falso y proteger su imagen.

Naldy Saldaña aclaró de este modo que todo el contenido difundido en redes sociales sobre ella es falso y una forma de extorsionarla tras el robo de su celular.