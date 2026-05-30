‘Deberían poner el ejemplo’, dice Alejandro Speitzer por riña en la Cámara de Diputados.

El actor sinaloense, Alejandro Speitzer, opinó sobre la riña protagonizada par el diputado por Veracruz, Zenyazen Escobar, y el priista Carlos Mancilla, durante la sesión extraordinaria celebrada el jueves en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Speitzer indicó que las imágenes captadas desde la Cámara de Diputados le generaron un malestar en el estómago, al ver este tipo de violencia en un recinto que debería ser recto.

El actor dijo que es increíble que se tenga que presenciar este tipo de acciones, mientras en el país permea la violencia y hay miles de desaparecidos.

“Se me revolvió el estómago con el con el video anterior. Me parece increíble que en un país en el que permea la violencia en un país con cientos de miles de desaparecidos, todavía tengamos que soportar a servidores públicos como este”, indicó el actor sinaloense Alejandro Speitzer en un video que publicó en redes sociales.

Además, opinó que los servidores públicos serían los encargados de poner el ejemplo de cómo comportarse en un recinto tan importante como lo es la Cámara de Diputados.

“Estamos hasta la mad** de servidores públicos que tienen el privilegio de hacer algo por este país, pero en cambio deciden hacer cosas como esta, responder con violencia”, dijo Alejandro Speitzer.

Por último, exigió que los legisladores que protagonizaron dicho incidente en la Cámara de Diputados se vayan y dejen los cargos que ostentan por no comportarse a la altura.

“Lárguense, lárguense, por favor, váyase, hágale un favor a este país y váyase”, concluyó.

Así ocurrió la riña en la Cámara de Diputados

Ayer, en la Cámara de Diputados escaló este jueves luego de que el diputado federal de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar, retara a golpes al legislador priista Carlos Mancilla durante la sesión extraordinaria celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Aunque el altercado no pasó a mayores, el intercambio entre ambos legisladores provocó momentos de tensión en el pleno y obligó a la intervención de otros diputados para evitar que la confrontación escalara físicamente.

El incidente ocurrió en medio de las discusiones de las reformas constitucionales y electorales impulsadas por la mayoría oficialista, en una jornada legislativa marcada por confrontaciones verbales, acusaciones entre bancadas y más de 25 horas seguidas de sesión.

Hasta el momento no se ha informado sobre posibles sanciones o llamados de atención por parte de la Mesa Directiva.

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JVR