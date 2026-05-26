Cámara de Diputados aprueba aplazar elección judicial a 2028

El Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La Cámara de Diputados aprobó este martes la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aplazar hasta 2028 la elección de jueces y magistrados, además de permitir que la revocación de mandato coincida con procesos electorales federales o locales.

Con 341 votos a favor, 124 en contra y 0 abstenciones, se aprobó, en lo general, el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución; no obstante, se prevé que este miércoles se discuta en lo particular.

#AlMomento | Las y los diputados aprobaron, en lo general, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma al #PoderJudicial. pic.twitter.com/tIsWp1wn55 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 27, 2026

Diputados arrancan periodo extraordinario

La Cámara de Diputados inició este martes su periodo extraordinario de sesiones con la discusión de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial.

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Pasadas las 19:00 horas comenzó el análisis del dictamen en el Pleno de San Lázaro, en medio de posicionamientos encontrados entre legisladores de Morena, aliados y la oposición.

Desde la tribuna, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, de Morena, señaló que la iniciativa busca “fortalecer el modelo de elección judicial” aprobado en la reforma de 2024.

La legisladora explicó que el dictamen contempla la aplicación de exámenes a quienes aspiren a ocupar cargos judiciales, y defendió la creación de una Comisión Coordinadora de los tres Comités de Evaluación, además de la reducción del número de candidaturas para simplificar el proceso electoral judicial y hacerlo más accesible.

Por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Alejandro Pérez Cuéllar afirmó que la propuesta incluye mecanismos claros para la selección de perfiles y favorece la paridad de género en los cargos judiciales.

Durante la sesión se registraron momentos de tensión y burlas entre bancadas. El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, acusó que el país atraviesa una crisis de inseguridad y afirmó que cada vez que surge un señalamiento de corrupción se impulsa una nueva reforma para mantener al régimen en el poder.

El priista criticó la conformación de “una nueva clase política” con privilegios y acusó al oficialismo de buscar centralizar la toma de decisiones y censurar a quienes cuestionan al gobierno.

En defensa del dictamen, el diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Téllez Marín, afirmó que la discusión “no se trata sólo de fechas”, sino de consolidar un tribunal cercano a la ciudadanía y romper barreras que históricamente alejaron a la sociedad de la justicia.

El petista sostuvo que tanto la reforma de 2024 como la actual propuesta buscan fortalecer la transparencia, la eficacia y una impartición de justicia “pronta, expedita y cercana a la gente”, además de consolidar un modelo donde el pueblo tenga control sobre quienes gobiernan, legislan y juzgan.

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cehr