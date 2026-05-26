Embajada de EU destaca caída en sobredosis y decomisos récord en coordinación con México

El combate al narcotráfico ocupó el centro del balance que presentó el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, al cumplir un año en el cargo.

La representación diplomática reportó una baja de 35 por ciento en muertes por sobredosis hacia finales de 2025, una caída de más de 95 por ciento en el flujo marítimo de drogas y más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos desmantelados en territorio mexicano.

La embajada atribuyó los resultados a la coordinación entre el gobierno del presidente Donald Trump y la administración de Claudia Sheinbaum. Johnson sostuvo que la cooperación bilateral ha dado avances en seguridad, aunque admitió que “todavía queda mucho trabajo por delante”.

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Sobre fentanilo, la embajada señaló que las incautaciones hechas por autoridades estadounidenses en la frontera disminuyeron 50 por ciento, mientras que los decomisos realizados en México aumentaron de forma significativa. Según el reporte, la diferencia refleja una estrategia para interceptar cargamentos antes de que lleguen a comunidades del país vecino.

A un año de mi llegada a México como Embajador de los Estados Unidos, quiero destacar algunos de los principales logros alcanzados bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y en coordinación con el gobierno de la presidenta @Claudiashein.

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Además del combate a drogas sintéticas, el informe destacó aseguramientos marítimos en México por 65.5 toneladas métricas. La representación estadounidense también incluyó en su balance operaciones contra algunos de los criminales más buscados, entre ellos “El Mencho”, Samuel Ramírez Jr. y “El Jardinero”.

Desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia estadounidense bajo su Ley de Seguridad Nacional, de acuerdo con el comunicado.

Entre esos casos, la embajada ubicó a cuatro integrantes de la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Otro eje del balance apuntó contra las redes criminales completas, no sólo contra los cárteles. La embajada aseguró que ambos países han enfocado acciones en finanzas ilícitas, estructuras de tráfico y grupos dedicados al movimiento de drogas.

Respecto al tráfico de armas, Johnson reportó un aumento de 125 por ciento en decomisos durante el primer año del gobierno estadounidense. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) incautó más de 36 mil piezas ilegales, incluidas 4 mil 359 con destino a México.

En cuanto al tema migratorio la embajada resaltó que las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza alcanzaron su nivel más bajo en 55 años, la migración ilegal llegó a mínimos históricos con “cero liberaciones de migrantes” y las detenciones diarias quedaron 95 por ciento por debajo de los niveles registrados durante la administración de Joe Biden.

La embajada sostuvo que ese descenso forma parte de una política para frenar la migración ilegal y combatir el tráfico de personas. El balance también incluyó avances en Mission Firewall, el Tratado de Aguas de 1944, la crisis de aguas residuales del Río Tijuana y las acciones contra el gusano barrenador del ganado.

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MSL