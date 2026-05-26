Alejandro Moreno anuncia denuncias contra presuntos ‘juniors narcopolíticos’ ligados a Morena

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República y organismos internacionales contra lo que llamó una red de “juniors narcopolíticos” vinculados al crimen organizado y cercanos al gobierno federal, en el marco del periodo extraordinario de sesiones al que su partido llegará votando en bloque contra las cuatro iniciativas a debate.

El también senador adelantó que en los próximos días presentará denuncias ante la FGR, donde ya ha promovido acciones previas contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andy López, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal y el exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Asimismo, destacó que llevará los casos a instancias internacionales, incluyendo la OEA, la ONU, la CIA, la DEA, el FBI y los departamentos de Estado, Justicia y del Tesoro de Estados Unidos.

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“Todos los sinaloenses que están vinculados a Morena están vinculados a los carteles del crimen organizado, están vinculados a los negocios”, afirmó Moreno Cárdenas, quien apoyó sus señalamientos en reportajes periodísticos publicados, imputaciones de autoridades estadounidenses y presuntos vínculos empresariales que, aseguró, serán documentados ante las instancias competentes.

Los narcopolíticos de MORENA destruyeron el régimen democrático en México. Hoy el país vive las consecuencias de un gobierno que decidió protegerse a sí mismo en lugar de proteger a la gente. pic.twitter.com/nINwzdm8Wh — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 27, 2026

Sobre el periodo extraordinario, el presidente del PRI lo calificó de “enorme despropósito” y confirmó que los coordinadores parlamentarios del partido ya han fijado una postura de rechazo a todas las reformas en discusión.

“Morena no es un partido político, Morena es un cartel del crimen organizado. Mienten sistemáticamente, todos los días es una estructura criminal”, sostuvo.

El legislador agregó que las presiones del gobierno federal no doblarán a su partido. “Nos van a tener que matar para callarnos”, declaró.

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MSL