Acuso a Morena de ser “estructura criminal”

Alejandro Moreno anuncia denuncias contra presuntos ‘juniors narcopolíticos’ ligados a Morena

El dirigente nacional del PRI aseguró que llevará acusaciones ante la FGR y organismos internacionales por supuestos vínculos con el crimen organizado

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI
Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI Foto: Cuartoscuro
Por:
Tania Gómez

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República y organismos internacionales contra lo que llamó una red de “juniors narcopolíticos” vinculados al crimen organizado y cercanos al gobierno federal, en el marco del periodo extraordinario de sesiones al que su partido llegará votando en bloque contra las cuatro iniciativas a debate.

El también senador adelantó que en los próximos días presentará denuncias ante la FGR, donde ya ha promovido acciones previas contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andy López, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal y el exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Asimismo, destacó que llevará los casos a instancias internacionales, incluyendo la OEA, la ONU, la CIA, la DEA, el FBI y los departamentos de Estado, Justicia y del Tesoro de Estados Unidos.

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“Todos los sinaloenses que están vinculados a Morena están vinculados a los carteles del crimen organizado, están vinculados a los negocios”, afirmó Moreno Cárdenas, quien apoyó sus señalamientos en reportajes periodísticos publicados, imputaciones de autoridades estadounidenses y presuntos vínculos empresariales que, aseguró, serán documentados ante las instancias competentes.

Sobre el periodo extraordinario, el presidente del PRI lo calificó de “enorme despropósito” y confirmó que los coordinadores parlamentarios del partido ya han fijado una postura de rechazo a todas las reformas en discusión.

“Morena no es un partido político, Morena es un cartel del crimen organizado. Mienten sistemáticamente, todos los días es una estructura criminal”, sostuvo.

El legislador agregó que las presiones del gobierno federal no doblarán a su partido. “Nos van a tener que matar para callarnos”, declaró.

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MSL

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