Comisión permanente aprueba periodo extraordinario para mover elección judicial a 2028

Con el voto de Morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones que arrancará el próximo 26 de mayo para discutir reformas que modificarían la elección judicial de 2028, crearían una comisión coordinadora nacional para homologar criterios del INE y abrirían una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

La convocatoria fue avalada con 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 10 en contra del PAN, PRI y MC.

Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron que algunos de los temas incluidos en el extraordinario ni siquiera estaban publicados en la Gaceta Parlamentaria al momento de la votación.

Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

En el paquete legislativo se incluyó la iniciativa de creación de una comisión coordinadora nacional para los procesos de evaluación judicial, con el objetivo de homologar criterios, metodologías y exámenes de conocimiento de los comités encargados de revisar perfiles de aspirantes a cargos judiciales.

Asimismo, una iniciativa presentada por Ricardo Monreal para reformar el artículo 41 de la Constitución e incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

La propuesta busca que los comicios federales puedan anularse cuando se acredite injerencia de gobiernos, organismos o actores extranjeros en campañas o procesos electorales en México. El proyecto será discutido durante el periodo extraordinario junto con cambios a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral relacionados con causales de nulidad de votación y de elecciones federales.

✅ Con 26 votos a favor y 10 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del proyecto por el que se convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a un primer periodo de sesiones extraordinarias durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la… — Senado de México (@senadomexicano) May 21, 2026

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LMCT