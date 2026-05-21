Morena respaldará revisión de candidatos por comisión de integridad del INE

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, expresó el respaldo de su partido a la reforma presentada por el Gobierno de México a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la que se busca crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Montiel Reyes señaló que, en caso de aprobarse la iniciativa, Morena solicitará que todas y todos sus candidatos sean evaluados por dicha comisión.

“En Morena respaldamos la reforma presentada por el Gobierno de México a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el INE cree la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”, expresó.

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La líder morenista afirmó que el proceso deberá realizarse respetando la presunción de inocencia y el debido proceso de las personas evaluadas.

En @PartidoMorenaMx respaldamos la reforma presentada por el @GobiernoMX a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el #INE cree la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.



De aprobarse esta reforma, solicitaremos que todas y todos los… pic.twitter.com/uiwfXAApDv — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 21, 2026

“De aprobarse esta reforma, solicitaremos que todas y todos los candidatos postulados por Morena sean evaluados por dicha comisión, siempre con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso”, agregó.

La propuesta impulsada por el gobierno federal busca fortalecer los mecanismos de revisión de candidaturas y evitar posibles vínculos con actividades ilícitas o actos que comprometan la integridad de los procesos electorales.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena. ı Foto: Facebook, @PartidoMorenaMx

Sheinbaum enviará reforma

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará una nueva reforma electoral con la que se buscará evitar que personas con un posible vínculo a la delincuencia organizada lleguen como candidatos a las elecciones en el país, por medio de una comisión a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) que colaborará con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), para identificar riesgos entre los postulados por los partidos.

Al arranque de la conferencia de prensa, la mandataria comentó que aprovechará el periodo extraordinario que abrirá el Congreso de la Unión -con motivo de la reforma para pasar la elección judicial al 2028- para presentar otra reforma.

Subrayó que esto permitirá que, si el cambio que propone es aprobado, entonces pueda entrar en vigor para ser aplicado en los próximos comicios de 2027.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa de reforma electoral para evitar que candidaturas tengan vínculos con el crimen organizado.pic.twitter.com/rhsv7Cze91 — Azucena Uresti (@azucenau) May 21, 2026

Con información de Yulia Bonilla

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