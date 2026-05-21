Rubén Rocha y 7 exfuncionarios más acusados por EU cuentan con ficha roja de Interpol.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 7 exfuncionarios cuentan con la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), señaló la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso hace que se alerten fichas rojas llamadas por parte de Interpol, eso es del gobierno de Estados Unidos”, señaló la Presidenta de México en su conferencia matutina.

Además, advirtió que si los acusados de narcotráfico por Estados Unidos llegan a salir de México pueden ser detenidos.

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“Si ellos llegaran a salir de México, otros países a partir de la alerta roja que emitió el gobierno Estados Unidos pudieran llegar a detenerlos”, dijo la mandataria federal.

Cabe recordar que 2 de las 10 personas acusadas de apoyar a “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa ya se han entregado a las autoridades estadounidenses.

De esta forma, se activó la ficha roja de Interpol para Ruben Rocha Moya y otros 7 exfuncionarios de Sinaloa, quienes fueron acusados por narcotráfico.

La Presidenta de México afirmó que hay nada legal que obligue a las autoridades mexicanas a vigilar a las personas que cuentan con el alertamiento de Interpol. Pero, recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para deslindar responsabilidades.

“La Fiscalía, como saben, abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas”, añadió.

Claudia Sheinbaum indicó que tiene entendido que el gobernador con licencia de Sinaloa permanece en el estado, con resguardo de la policía estatal.

El gobernador Rubén Rocha Moya visitó a los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda. ı Foto: Cuartoscuro

México colabora con Interpol

Con la llamada ficha roja, las autoridades de 196 países abren la puerta para su detención. México es miembro activo de la Interpol desde 1955.

Desde finales del mes de abril, Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de los siguientes mexicanos:

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia Sinaloa

Enrique Inzunza, senador

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas ( Se entregó a EU )

Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial

Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública ( Se entregó a EU )

José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector policial

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal

Todas las personas antes mencionadas fueron acusados por Estados Unidos de los siguientes delitos:

Asociación delictuosa para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

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JVR