Comisión anti-narco de Sheinbaum reconoce existencia de ‘narcopolítica’ en Morena: PAN

Se presentó reforma contra la infiltración del crimen organizado en procesos electorales

Legisladores y dirigentes del Partido Acción Nacional afirmaron que la propuesta de crear una comisión especial contra la infiltración del crimen organizado en procesos electorales representa un reconocimiento explícito de la existencia de “narcopolítica” dentro de gobiernos y estructuras vinculadas a Morena.

El diputado federal panista Ernesto Sánchez Rodríguez sostuvo que una comisión como la anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum no impedirá que existan candidatos o funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado.

“Lo que se necesita es aprobar la reforma que nosotros hemos impulsado: que cualquier partido que postule a un candidato con vínculos comprobados con el crimen organizado o el narcotráfico pierda de inmediato su registro”, declaró.

El legislador consideró que esa medida sería una acción efectiva para combatir la infiltración criminal en la política y aseguró que la propuesta del gobierno federal evidencia que el problema existe dentro de Morena.

Imagen ilustrativa de un proceso electoral ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el vocero del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, criticó el planteamiento y cuestionó la capacidad de las instituciones para investigar posibles vínculos criminales de candidatos.

“Ahora resulta que los narcos del bienestar dicen que, poniendo la iglesia en manos del lobo, van a acabar con la narcopolítica”, expresó el legislador panista.

En el mismo sentido, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Triana Tena, acusó al gobierno federal de pretender que corporaciones policiacas y fiscalías identificadas con Morena sean las encargadas de investigar posibles nexos criminales en candidaturas.

“Buscan insultar nuestra inteligencia suponiendo que las policías y fiscalías de Morena, mismas que protegen a los narcos, van a evidenciar a los candidatos a gobernadores, alcaldes o legisladores”, señaló.

Federico Döring, diputado federal de Acción Nacional ı Foto: Cámara de Diputados

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LMCT