Diputados aprueban comisión para analizar perfiles de candidatos rumbo a elecciones

El Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, con 316 votos a favor y 123 en contra, el dictamen que establece mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y fiscalización financiera para revisar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular.

La iniciativa impulsada por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejerías del INE, que fungirá como enlace entre las autoridades encargadas de analizar antecedentes y los partidos políticos que decidan someter voluntariamente a revisión a sus candidatos.

Durante la fundamentación del proyecto, la diputada de Morena, María Guadalupe Morales, afirmó que el objetivo es fortalecer los mecanismos de transparencia y garantizar que las candidaturas cumplan con estándares de integridad.

“La comisión será el vínculo entre las autoridades encargadas de revisar los perfiles de las personas candidatas y los partidos políticos que voluntariamente opten por este mecanismo de revisión de antecedentes ante la ciudadanía”, explicó.

#ÚltimaHora | Las y los diputados aprobaron, en lo general, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad en candidaturas. pic.twitter.com/6FqfZLdEf3 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 28, 2026

La legisladora detalló que el nuevo esquema permitirá un intercambio de información “efectivo y eficiente” entre instituciones para que los partidos cuenten con datos relevantes sobre la trayectoria y situación legal de quienes aspiren a competir por cargos públicos.

Asimismo, el dictamen establece que la entrega de información será voluntaria, ya sea total o parcial, por parte de partidos políticos y candidaturas independientes, además de que los aspirantes deberán manifestar expresamente su consentimiento para ser sometidos a dicho análisis.

Sin embargo, la oposición criticó severamente la reforma y advirtió riesgos de utilización política de los mecanismos de revisión.

Por su parte, la diputada del PRI, Abigail Arredondo, calificó el dictamen como “una trampa” y acusó al oficialismo de utilizar las instituciones para perseguir adversarios políticos.

“La solicitud que haga la comisión será el pretexto perfecto para iniciar la maravillosa persecución política”, afirmó la legisladora priista, quien además señaló presuntas presiones del gobierno federal contra actores de oposición, entre ellos la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Asimismo, el diputado del PAN, Federico Döring, sostuvo que la propuesta tiene un carácter “propagandístico” y acusó a Morena de intentar “lavarse la cara” frente a los señalamientos sobre presuntos vínculos del crimen organizado con actores políticos.

“No nos va a venir a pontificar de democracia los que postulan a los narcos en Sinaloa”, declaró el panista desde tribuna.

Tras la aprobación en lo general, se prevé que durante las próximas horas continúe la discusión de reservas para su votación en lo particular, en medio de una sesión maratónica que superó las 25 horas continuas de trabajo legislativo en San Lázaro.

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MSL