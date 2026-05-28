Se confirmó el primer caso de gusano barrenador en humanos en la CDMX; de acuerdo con la información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y el Boletín Epidemiológico con fecha de corte del 22 de mayo.

Hasta el momento se reportan cinco casos activos de gusano barrenador en la Ciudad de México, y uno de estos corresponde a miasis humana; sin embargo, no se ha reportado ninguna muerte por este.

Además del caso en una persona, recientemente también se había confirmado el caso de miasis por gusano barrenador en un perro, y este fue reportado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

Recentemente la Senasica compartió un video para que las personas mantengan medidas de prevención con sus animales de compañía, entre las que se encuentra la curación de heridas para evitar la proliferación del gusano barrenador.

¡Cuidado con las heridas de tus amigos peludos! 🐶🐱

Aquí un mensaje súper importante sobre el gusano barrenador.



Esta plaga se aprovecha de cualquier raspón o herida, por más pequeña que sea, para depositar sus huevecillos. #SaludAnimal #GBG #SenasicaActua

Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/XL8mgSBfyi — Senasica (@SENASICA) May 26, 2026

¿Qué provoca el gusano barrenador en humanos?

El Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades señala que la mosca adulta deposita huevos en heridas abiertas, posteriormente la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax se alimenta de tejido vivo de animales y humanos.

La larva cuenta con espinas en sus segmentos y dos ganchos que utilizan para fijarse al tejido y desgarrarlo, lo que provoca dolor intenso, inflamación, pruito y riesgo de infecciones bacterianas graves tanto en humanos como en animales.

Los huevos son depositados no solo en las heridas abiertas, sino también en la nariz, boca, genitales o cavidades naturales del cuerpo; después de 12 o 24 horas nacen las larvas y estas permanecen de entre 5 y 8 días en la herida o cavidad.

La mosca de la que proviene el gusano barrenador se llama Cochliomyia hominivorax, y se caracteriza por su aspecto metálico de colores verdosos azulados y las rayas negras que tiene en el dorso.

La miasis; o infestación parasitaria causada por larvas de mosca, producida por el gusano barrenador, cuenta con tratamiento, pero para que este pueda ser efectivo se requiere una atención temprana y adecuada, por lo que se recomienda acudir a un establecimiento de salud para el diagnóstico y tratamiento.

Se debe acudir a recibir atención en caso de observar una herida con gusanos; heridas que no cierran; sensación de movimiento en heridas o cavidades mucosas; presentar sangrado o mal olor; y fiebre o escalofríos.

¡Mantengamos al #GBG lejos de nuestros corrales! Cuidemos juntos la #Porcicultura nacional. Revisa y cura de inmediato. Cualquier herida atrae a la mosca del GBG en donde puede poner hasta 400 huevecillos e infestar a tus cerdos. 🐷 @Opormex_org

Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/r5KH9PXJ1Q — Senasica (@SENASICA) May 17, 2026

Con información de Julio Vázquez

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