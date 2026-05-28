SSPC gradúa a nueva generación de policías penitenciarios para centros federales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporará a 504 policías penitenciarios al Sistema Penitenciario Federal, tras la graduación de la Vigésima Novena Generación del Programa de Formación Inicial en Veracruz.

Del total de egresados, 277 son mujeres y 227 hombres que concluyeron una preparación de tres meses en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP), operada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (PRS).

Jacobo Olaf Rodríguez García, titular de PRS, destacó el papel de la academia en la profesionalización del personal que atiende los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos).

La #SSPC, a través de @PyRS_Mexico, se fortalece con la graduación de 277 mujeres y 227 hombres del Programa de Formación Inicial del Sistema Penitenciario en #Veracruz. https://t.co/FBrkdw2p8N pic.twitter.com/Z429JvKx5i — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 28, 2026

SSPC refuerza seguridad en Ceferesos con nuevos policías penitenciarios

Ante los nuevos agentes, afirmó que la capacitación no sólo abarca conocimientos técnicos, sino también criterio y ética pública.

El funcionario señaló que “su formación les permitió adquirir los conocimientos fundamentales para el desempeño de su función. Todo conforma el programa de profesionalización, pero también forjaron carácter, porque el sistema penitenciario no solo demanda conocimiento, exige fortaleza, criterio y un altísimo sentido ético”.

Elementos de Sinaloa participan por primera vez en formación penitenciaria federal

Por primera vez, elementos provenientes de Sinaloa participaron en este esquema académico, como parte de un acuerdo de colaboración con entidades federativas para actualizar capacidades, prácticas institucionales y procedimientos dentro del sector.

Los graduados recibieron instrucción teórica y práctica en traslado de personas privadas de la libertad, control de situaciones de riesgo, uso de herramientas tecnológicas y operación estratégica en instalaciones federales.

Durante la ceremonia, realizada en las instalaciones de la ANAP, la SSPC destacó que esta generación forma parte de su estrategia para fortalecer la seguridad, el orden y la operación interna en los Ceferesos.

La dependencia federal sostuvo que mantendrá la formación, capacitación y profesionalización del personal penitenciario como eje para consolidar un sistema más humano, eficiente y seguro.

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MSL