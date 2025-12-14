Desde Michoacán trasladan a 25 reos de alta peligrosidad

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad penitenciaria en Michoacán, el Gobierno de México trasladó a 25 personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad desde centros penitenciarios estatales hacia Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el funcionario explicó que estos traslados forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo objetivo es reducir riesgos de violencia, evitar el reagrupamiento criminal y fortalecer el control institucional dentro de los centros de reclusión del estado.

El Dato: En el país hay 275 centros penitenciarios —14 federales y 261 estatales—, donde la Defensa realizó mil 571 revisiones y decomisaron insumos para cometer delitos.

García Harfuch detalló que las personas trasladadas ejercían liderazgo negativo al interior de los penales estatales, incitaban a desórdenes, mantenían vínculos delictivos activos y contaban con capacidad económica para corromper al personal penitenciario, lo que representaba un riesgo constante para la estabilidad, gobernabilidad y seguridad de los centros de reclusión.

Señaló que la permanencia de estos internos en cárceles estatales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva, por lo que se determinó su traslado a penales federales con mayores condiciones de control, vigilancia y seguridad.

El operativo fue realizado de manera coordinada por elementos de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Sistema Penitenciario, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que proporcionó vigilancia aérea, escolta y seguridad perimetral durante los traslados.

Para la ejecución de esta acción se desplegó un estado de fuerza de 225 elementos de la SSPC y de la Guardia Nacional, quienes brindaron acompañamiento terrestre, custodia y resguardo durante todo el proceso, con el objetivo de garantizar que los traslados se realizaran sin incidentes.

Las 25 personas privadas de la libertad fueron trasladadas vía aérea a cuatro Centros Federales de Readaptación Social ubicados en los estados de Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz, con el fin de dispersarlas y limitar su capacidad de influencia dentro del sistema penitenciario federal y estatal.

El titular de la SSPC subrayó que estos traslados no responden a procesos de extradición ni a solicitudes internacionales, sino a criterios estrictos de seguridad interna, orientados a impedir que personas con perfiles de alto riesgo continúen operando o generando inestabilidad desde los penales estatales.

Finalmente, García Harfuch señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar el control institucional en Michoacán, fortalecer la seguridad del sistema penitenciario y contribuir a la reducción de la violencia en la entidad mediante la coordinación entre autoridades federales y estatales.

En otro tema, a más de un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el secretario de Seguridad aseguró que continúan las investigaciones para dar con el paradero de uno de los escoltas que formaba parte de su equipo de seguridad y que se dio a la fuga tras la detención de otros siete elementos responsables de la protección del edil.

“Hay varias líneas de investigación. Una es la que está realizando la Fiscalía, donde presentaron a los escoltas del presidente municipal Carlos Manzo. Esta persona, hasta donde entiendo, cuenta con una orden de aprehensión y se encuentra en búsqueda por parte de la Fiscalía”, detalló García Harfuch.

