Omar García Harfuch y Salomón Jara dan seguimiento a trabajos de seguridad en Oaxaca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, donde evaluaron y dieron seguimiento a las acciones de seguridad desempeñadas en la entidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el mandatario estatal dialogaron sobre los logros y alcances en este rubro, así como las áreas de mejora para mantener, como hasta ahora, la seguridad en la entidad a favor de la ciudadanía.

El secretario Omar García Harfuch constató que la estrategia y acciones que se realizan desde el gobierno de Oaxaca son para brindar seguridad a todos sus habitantes y otorgar tranquilidad a cada uno de ellos para disminuir el índice delictivo en la entidad.

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García Harfuch informó que, el estado de Oaxaca recibió poco más de 312 millones de pesos a través de los fondos federales para la seguridad pública y en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se van a desarrollar 24 proyectos de inversión enfocados en fortalecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia del estado, así como en su profesionalización.

Hoy, durante una visita de trabajo a la Ciudad de México, me reuní con @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico. Este encuentro refrenda el respaldo a la estrategia de seguridad que se impulsa en Oaxaca.



Continuamos dando seguimiento a las acciones desarrolladas en la entidad y… pic.twitter.com/yLePApajkq — Salomón Jara Cruz (@salomonj) April 28, 2026

El Gobernador Salomón Jara afirmó que Oaxaca respalda y se suma a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a través de un trabajo coordinado con la SSPC.

Al finalizar la reunión, el secretario de Seguridad y el Gobernador de Oaxaca acordaron continuar con las acciones implementadas de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad, a fin de fortalecer la seguridad en sus ocho regiones y mantener la coordinación permanente con autoridades locales.

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JVR