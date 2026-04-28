Américo Villarreal impulsa agenda aduanera estratégica con nuevo titular de la ANAM.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó a Héctor Alonso Romero Gutiérrez, nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), los proyectos estratégicos del estado orientados a impulsar el desarrollo económico y el bienestar de las y los tamaulipecos.

Entre los proyectos destacados se encuentran el Puerto del Norte de Matamoros y el Proyecto Integral de la Aduana de la Administración Portuaria Integral (API) Matamoros, el cual contempla la exposición ejecutiva del diseño de la sección aduanera —incluyendo edificio de aduana y ruta fiscal—, así como el desarrollo de vialidades, la capacidad y flujo de carga, los tipos de mercancías a operar y los ingresos proyectados.

Durante la reunión de trabajo, el jefe del Ejecutivo estatal subrayó la relevancia de Tamaulipas en el desarrollo nacional, al consolidarse como la entidad con mayor flujo comercial entre México y Estados Unidos a través de los 19 cruces internacionales ubicados a lo largo de su frontera norte.

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La agenda de trabajo entre Tamaulipas y la ANAM contempla temas estratégicos como la modernización y ampliación de los cruces fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros; la digitalización y simplificación de procesos aduaneros; el impulso a recintos fiscales estratégicos como el Puerto Interior de Tamaulipas; y el fortalecimiento de la seguridad aduanera.

Iniciamos este martes desde la #CDMX, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con el nuevo titular de la @AduanasMx, Héctor Alonso Romero Gutiérrez.

Presentamos proyectos estratégicos como el Puerto Interior de Tamaulipas y la Administración Portuaria Integral de Matamoros, que… pic.twitter.com/1R2TojaSk5 — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) April 28, 2026

En este contexto, el Gobierno de Tamaulipas reafirmó su compromiso de seguir avanzando de manera coordinada con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar a la entidad como la principal puerta logística del país e incrementar los niveles de bienestar de la población mediante proyectos de alto impacto.

En el encuentro, el gobernador Américo Villarreal estuvo acompañado por Gustavo Guzmán Fernández, titular de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas; Anabel Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía del Estado; y Earl Tuexi Amaro, secretario técnico de la Oficina del Gobernador.

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JVR