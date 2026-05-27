Reportan baja de 44% en homicidios dolosos en el país

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó ayer que, al corte de mayo, desde el inicio de su administración, el país reportó una caída de 44 por ciento en los homicidios. Estos indicadores, dijo, serán detallados este miércoles en un informe del Gabinete de Seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina, adelantó que se darán a conocer los resultados correspondientes al mes de mayo, así como las estrategias operativas que han permitido disminuir los índices de violencia.

“Vamos a dar un avance de los resultados de mayo y muy importante porque, miren, hay una reducción de homicidios del 44 por ciento”, afirmó.

La mandataria explicó que el informe no sólo incluirá cifras, sino también detalles sobre las acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional que han contribuido a la reducción de delitos de alto impacto. Destacó particularmente los casos de Guanajuato y Nuevo León, entidades donde aseguró que se han registrado reducciones importantes en homicidios dolosos: “Cómo fue que disminuyeron los homicidios en Guanajuato, qué fue lo que se hizo; cómo fue que disminuyeron los homicidios en Nuevo León; cómo trabaja el Gabinete de Seguridad”.

El Dato: Abril pasado fue el cuarto mes del año con menos crímenes en los últimos 11 años, y por cuatrimestre fue el más bajo desde 2016.

Asimismo, indicó que se darán detalles sobre detenciones de funcionarios públicos presuntamente vinculados con organizaciones delictivas, además de los procesos de investigación realizados en diversas entidades.

Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y destacó la labor de los elementos que diariamente enfrentan a grupos criminales.

“Es un trabajo muy intenso el que ha hecho el gabinete, de mucha coordinación, con personas muy valientes que enfrentan todos los días mafias de delincuencia y que han ido dando resultados”, expresó la mandataria.

El último dato ı Foto: Especial

Aunque reconoció que aún existen retos pendientes en materia de seguridad, la Presidenta puso como ejemplo el caso de Guanajuato, donde aseguró que se logró reducir el promedio de homicidios dolosos diarios.

“Cómo es que se logró pasar de 12 homicidios diarios a cuatro homicidios diarios en Guanajuato; a quién se detuvo; cómo se hizo esa investigación”, comentó.

En el más reciente reporte emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que encabeza Marcela Figueroa, se informó que durante la tercera semana de mayo de 2026, se registraron 304 homicidios. Guanajuato encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 25 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 130 homicidios en el país: 45 casos el viernes 22 de mayo, 43 el sábado 23 y 42 el domingo 24. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) registró 304 entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo de 2026, lo que representa un incremento de 8.57 por ciento respecto a la semana anterior, periodo en el que se contabilizaron 280 casos.