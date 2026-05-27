Otra cuenta sin saldar

El que se llevó los reflectores ayer, como siempre ocurre en su ya tradicional conferencia de prensa anual, fue el empresario mexicano Carlos Slim, quien entre las variadas respuestas que dio a la prensa sobre la situación política y económica del país, llamó la atención el que hablara sobre la negativa a autorizarle un esquema de televisión de paga que tendría la posibilidad de competir con las corporaciones del sector y, de paso, ampliar la oferta de contenidos para la audiencia nacional. Hasta ahora, comentó, después de 25 años, “no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga”. Remarcó que ningún Presidente ha querido darle luz verde a la compañía que forma parte de su conglomerado, aunque ahora se refirió también a la administración de AMLO. “…Total que no ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún Gobierno, incluyendo el de López Obrador, que nos había dicho que sí”, declaró el magnate.