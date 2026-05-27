Ventila Maru imputación por secuestro; Fiscalía lo niega

La gobernadora de Chihuahuam Maru Campos, acusó al Gobierno federal de activar varios procesos en su contra, entre ellos una solicitud de juicio político, una comparecencia ante el Ministerio Público Federal y la reapertura de un expediente relacionado con una denuncia presentada por el senador Javier Corral por un presunto “secuestro”.

En un mensaje público, afirmó que durante la madrugada de este martes recibió un citatorio para acudir a una audiencia en la Ciudad de México por una acusación de supuesto secuestro.

El Dato: Abogados penalistas aseguran que, aunque no es ilegal que las autoridades citen a una gobernadora, sí resulta contradictorio con el sistema normativo actual vigente.

El caso, dijo, deriva del intento de ejecutar una orden de aprehensión contra Corral por peculado y desvío de recursos

Además, precisó que ese episodio corresponde al caso del bar Gin Gin, donde funcionarios del gobierno capitalino intervinieron cuando autoridades del gobierno de Chihuahua buscaban cumplimentar el mandato judicial contra el exmandatario estatal.

Campos Galván relacionó el nuevo citatorio con otros señalamientos recientes en su contra y sostuvo que los procesos no ocurren de manera aislada.

“Cuando tantas vías distintas se activan a la vez contra una sola gobernadora, no estamos ante hechos aislados. Estamos ante una sola intención: una persecución política pura y dura”, afirmó.

El Tip: El pasado 19 de abril, dos mandos de la CIA murieron cuando regresaban de un operativo en la sierra de Chihuahua.

La mandataria también aseguró que la acusan de delitos sin pruebas por el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Señaló que el aparato federal busca destituirla y llevarla ante instancias ministeriales de forma irregular.

Al contrastar su situación con la de otros actores políticos, como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusó un trato desigual desde el Gobierno. “Al opositor se le persigue, al compañero se le protege. Ese es el doble rasero de Morena y de la 4T”, expresó.

Maru Campos dirigió un mensaje a la población de Chihuahua y aseguró que los citatorios no detendrán la operación del gobierno estatal. En redes sociales, la gobernadora subió un vídeo donde enfatizó que seguirá dando la cara y luchando por la familia y la libertad de las y los chihuahuenses: “Hasta donde tope, por Chihuahua y por México”.

Frente a los procesos abiertos, afirmó que acudirá a los llamados de autoridad y defenderá su caso por la vía jurídica. “Yo no me escondo ni me esconderé, porque nunca lo he hecho”, dijo.

LO RECHAZAN. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró que es falsa la información difundida sobre una supuesta imputación contra la gobernadora, derivada de una denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado.

En una tarjeta informativa, la Fiscalía capitalina informó que, tras la denuncia presentada por el legislador, la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales realizó las diligencias correspondientes y agotó las líneas de investigación relacionadas con el caso.

La dependencia señaló que, como resultado de las investigaciones, se determinó el no ejercicio de la acción penal al concluir que “no existían hechos constitutivos de delito que perseguir”. Indicó que dicha resolución fue validada posteriormente por la Coordinación General de Control Ministerial y notificada conforme a derecho al denunciante.

Explicó que la audiencia notificada a Campos Galván y a otras personas señaladas en la denuncia corresponde únicamente a una impugnación promovida por Javier Corral contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, con base en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

LLEGA IMPUTACIÓN. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó que este martes recibió formalmente el documento de solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La legisladora albiazul informó que el escrito fue entregado oficialmente a las 09:51 horas del 26 de mayo. Explicó que, de acuerdo con el procedimiento establecido, quienes promovieron el recurso cuentan con un plazo de tres días para ratificar formalmente la solicitud.

La diputada detalló que, una vez presentada la ratificación, el caso deberá turnarse a la Subcomisión de Examen Previo, órgano encargado de analizar la procedencia contra la mandataria.

“Si se presentó hoy, tendría que ser el 29, digamos, para su ratificación, y una vez que se ratifique, pues se irá a la Subcomisión de Examen Previo. Ese es el procedimiento”, detalló.

López Rabadán precisó que el documento fue promovido por “11 ciudadanos” y posteriormente aclaró que firmaron “en carácter de diputados locales del Congreso de Chihuahua”, aunque evitó profundizar detenidamente sobre el contenido completo debido a que apenas estaba en revisión.

Sin embargo, dijo que en la primera hoja del documento no se especifica el partido político al que pertenecen los promoventes. “No cuando menos en esta primera hoja, no dice de qué partido político son”, concluyó.

Durante la jornada de este martes, el coordinador de Acció Nacional en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, luego de las investigaciones y procesos impulsados en su contra por autoridades federales.

“¿Qué delito cometió?”, revira el PAN a Morena

| Por Elizabeth Hernández |

JORGE ROMERO, dirigente nacional de Acción Nacional, salió en defensa de la gobernadora Maru Campos y pidió a Ariadna Montiel, presidenta de Morena, sostener los señalamientos contra la mandataria estatal de Chihuahua.

“¿Qué delito cometió Maru? ¿Desmantelar narcolaboratorios? ¿O a cuál delito te refieres?”, señaló frente a las acusaciones de la exsecretaria del Bienestar.

Romero Herrera sostuvo que Ariadna Montiel no aclaró sus dichos cuando recibió un cuestionamiento directo. La crítica subió de tono cuando el dirigente albiazul reclamó que la morenista formulara un señalamiento público sin asumir el alcance de sus palabras.

Para Romero Herrera, la postura del Gobierno federal tuvo una contradicción central. Primero, atribuyó una condición delictiva a la mandataria estatal y después aclaró que Maru Campos en realidad no enfrenta una imputación.

Sin dejar ese punto, el líder de Acción Nacional reprochó que la dirigente morenista asumiera un papel que no le corresponde. Luego pidió revisar el tono de las acusaciones contra opositores.

Asimismo, vinculó el caso de Maru Campos con una estrategia de presión contra el PAN. En su respuesta, acusó al oficialismo de intentar intimidar a quienes critican al gobierno y sostuvo que no tolera que le digan “sus verdades”.

Bajo ese mismo argumento, rechazó los señalamientos en su contra por el llamado cártel inmobiliario. Afirmó que Montiel no presentó un hecho concreto que lo involucre y cuestionó que el tema permanezca en el discurso público sin una imputación específica.

Romero Herrera dijo que las autoridades no han procedido porque no cuentan con elementos para hacerlo. “¿Sabes por qué no avanzaron contra mí? No porque no quisieran. No lo hicieron porque no han podido ni podrán”, acusó.

El panista anticipó que revisará la carrera de Montiel en cargos públicos anteriores. Sin presentar detalles, aludió a su paso por dependencias del entonces Distrito Federal. “También sabrán quién eres tú, Ariadna, sobre tu desempeño como secretaria de Desarrollo Social y sobre tu desempeño en otras entidades del entonces Distrito Federal”, dijo.