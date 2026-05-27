CNTE se niega a cerrar pacto con la Segob

LA SECRETARIA general de la sección XXII de la CNTE, ayer, al salir de Gobernación

Siete horas de reunión en la Secretaría de Gobernación no alcanzaron para cerrar un acuerdo entre la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y autoridades federales y estatales de Oaxaca. Al terminar la mesa tripartita, la dirigencia magisterial rechazó firmar una minuta y dio un plazo de 24 horas para recibir una respuesta por escrito a sus demandas.

La secretaria general de la sección XXII, Yeni Aracely Pérez Martínez, explicó que el magisterio oaxaqueño llevó a la negociación un pliego de 79 puntos, que entregaron desde el 1 de mayo al gobierno estatal. Entre los reclamos colocó el pago de adeudos por uniformes a padres de familia, becas, contratación de profesores, procesos administrativos e infraestructura educativa.

El Dato: La CNTE anunció bloqueos en accesos a Oaxaca que iniciarán a las 9 horas con cierres en la autopista Mitla-Tehuantepec y la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla.

La Secretaría de Gobernación (Segob) asumió el eje de la negociación con la presencia de su titular, Rosa Icela Rodríguez, en una mesa donde también participaron el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Al encuentro se sumaron funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y del gobierno local.

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La representante del gremio advirtió que nuevas movilizaciones quedarán sujetas a la respuesta oficial, aunque el paro nacional del 1 de junio “no está a discusión” y tendrá apoyo de la sección XXII, sin importar el resultado de las negociaciones con la federación.

Para la dirigencia magisterial el punto central ya no pasa por abrir más encuentros, sino por recibir fechas concretas. Pérez Martínez acusó que las autoridades ya conocen las peticiones y que el movimiento espera una respuesta con plazos específicos para cumplir los pagos pendientes, destrabar contrataciones y resolver trámites administrativos.

La líder de la sección XXII evitó anticipar el contenido de los ofrecimientos del Gobierno, al señalar que el magisterio esperará el documento oficial para consultarlo con sus bases antes de definir la ruta a seguir ya que “no quisiera adelantar, porque queremos que lo digan de manera textual en una respuesta por escrito”.

Respecto a la minuta, Pérez Martínez marcó distancia con ejercicios anteriores de negociación. En otras mesas tripartitas, recordó, sí hubo firmas de documentos, pero esta vez la sección decidió no avalar un cierre sin contar con compromisos precisos por parte del Gobierno.

Además del pliego oaxaqueño, la representante colocó sobre la mesa el ingreso de contingentes a la Ciudad de México rumbo al 1 de junio y afirmó que el plantón establecido en la calle 5 de Mayo podría ampliarse si llegan más docentes en apoyo al movimiento y si las autoridades mantienen restricciones para avanzar hacia el Zócalo capitalino.

La secretaria general sostuvo que esos hechos no pueden quedar al margen de la mesa y pidió que las autoridades den una respuesta específica sobre las garantías para quienes participan en las movilizaciones.

A fuera de la sede de Gobernación, integrantes de la sección XXII mantuvieron un bloqueo en Paseo de la Reforma y Bucareli mientras sus representantes permanecían dentro del encuentro. La protesta concluyó cuando la comisión regresó para informar a los manifestantes sobre el resultado de la negociación.

La dirigencia disidente convocó a su asamblea estatal en Oaxaca para la tarde-noche de este miércoles, donde las bases revisarán el documento, si llega dentro del plazo fijado y definirán si endurecen sus acciones de protesta.