Caso Inzunza pone a prueba al Gobierno: Corral

Los senadores Javier Corral (izq.) y Enrique Inzunza, en sesión ordinaria de la Cámara alta el pasado 24 de marzo

Javier Corral Jurado, senador de Morena, advirtió que el manejo de las acusaciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa será una prueba mayor para la Fiscalía General de la República (FGR), para Morena y para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se manifestó por una investigación que vaya al fondo.

“En este asunto le va mucho al sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum y al propio movimiento, a Morena, si realmente las cosas no se hacen, si no se investiga hasta el fondo y no se llega hasta las últimas consecuencias, esto puede ser realmente un demérito con enorme impacto”, advirtió.

El legislador exigió a la FGR actuar con “absoluta imparcialidad, transparencia y autonomía” en el caso de los funcionarios de Sinaloa señalados por el gobierno de EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, luego de haberse reunido con el senador Inzunza en el Country Club de Culiacán, Sinaloa, el viernes pasado.

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El Tip: El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados informó que no existe una solicitud formal para retirar el fuero constitucional a Enrique Inzunza.

“Es un reto mayúsculo para el estado mexicano, y no sólo para el estado mexicano, sino para la propia Presidenta de la República”, afirmó el legislador al agregar que “hay que demostrar que hay voluntad política del Estado para entrar a fondo en las investigaciones”.

En cuanto a la situación legislativa de Inzunza Cázarez, Corral Jurado reveló que el legislador sinaloense le expresó su intención de presentarse al periodo extraordinario de sesiones “Me comentó que él había querido venir a la Comisión Permanente, pero que habían platicado y considerado que no debía prestarse a un golpeteo que distrajera los asuntos del Congreso con su sola presencia”.

Corral Jurado dijo: “Yo creo que lo mejor que debiera acontecer es que él venga y que esté aquí en el periodo (legislativo)”

Sobre el encuentro, desmintió las versiones mediáticas que circularon “hay muchas versiones mentirosas e interesadas sobre cómo se dio (la reunión)” y desmintió que un convoy armado lo hubiera recibido en el aeropuerto de Culiacán.