Morena acusa a Samuel García en la FGR

LA PRESIDENTA del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer, informó que dirigentes y legisladores del partido acudieron este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para presentar una denuncia formal contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.

En conferencia de prensa, la líder morenista de Nuevo León explicó que la acusación está relacionada con una presunta triangulación de recursos públicos provenientes de presupuestos estatales y federales.

“Hay que decirlo como presunto porque corresponde a la fiscalía investigar, pero se trata de una presunta triangulación y desvío de recursos”, dijo.

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Anabel Alcocer sostuvo que los recursos habrían sido transferidos mediante pagos realizados por el gobierno estatal a diversos proveedores: “Estamos hablando de triangulaciones a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores y que finalmente terminan en un despacho fiscal y de abogados del gobernador y donde su padre también es socio”.

Destacó que la denuncia fue respaldada por legisladores federales y locales, integrantes del CEE y dirigentes nacionales de Morena, entre ellos mencionó al senador Alejandro Murat Hinojosa, delegado del partido en Nuevo León, así como a senadores y diputados de la entidad: “Estamos aquí todos presentes para llevar a cabo esta denuncia formal ante la Fiscalía General de la República”.