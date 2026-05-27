Avalan aplazar hasta el 2028 la elección judicial

La Cámara de Diputados inició ayer su periodo extraordinario de sesiones con la discusión y aval de la reforma constitucional propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para aplazar hasta el 4 de junio de 2028 la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, además de permitir que la revocación de mandato coincida con procesos electorales federales o locales.

Por la tarde, en una sesión exprés, Morena y sus aliados hicieron valer su mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobó el dictamen aplazar la elección judicial con 29 votos a favor y 11 en contra de la oposición.

El Dato: Según el presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal, la idea es sacar primero las reformas para luego mandarlas en paquete al Senado para su aprobación.

Pasadas las 19:00 horas comenzó el análisis en el pleno, en medio de posicionamientos encontrados entre legisladores de Morena, aliados y la oposición, donde en votación nominal, con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, se aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución. Sin embargo, se declaró un receso hasta hoy a las 09:00 horas, para discutir las reservas presentadas por legisladores de todos los frentes.

Al fundamentar el proyecto desde tribuna, la morenista Mariana Benítez señaló que la iniciativa busca “fortalecer el modelo de elección judicial aprobado en la reforma constitucional de 2024”, al considerar que las transformaciones democráticas requieren ajustes permanentes.

Explicó que el dictamen contempla la aplicación de exámenes a quienes aspiren a ocupar cargos judiciales, al sostener que “México necesita juezas, jueces, magistrados, ministros y ministras comprometidos con el pueblo, pero también altamente preparados”.

También defendió la creación de una comisión coordinadora que homologará criterios de evaluación entre poderes, además de la reducción del número de candidaturas para simplificar el proceso electoral judicial y hacerlo “más accesible para la ciudadanía”.

Por el PVEM, Alejandro Pérez Cuéllar afirmó que la transformación de la justicia “no concluyó con la reforma de 2024”, sino que representa el inicio de un nuevo modelo de impartición de justicia.

Indicó que la propuesta incluye mecanismos claros para la selección de perfiles y favorece la paridad de género en los cargos judiciales. Añadió que el fortalecimiento de la estructura jurisdiccional permitirá profesionalizar al Poder Judicial en beneficio de la sociedad.

El coordinador panista, Elías Lixa, sostuvo que las y los legisladores tienen la responsabilidad de representar a la sociedad con respeto y legalidad, y aseguró que el PAN no dejará de defender la integridad de las y los diputados que sean objeto de agresiones dentro del recinto legislativo.

Durante la sesión también se registraron momentos de tensión. El coordinador priista, Rubén Moreira Valdez, insistió en que se decretara un receso; sin embargo, señaló que respaldaría la decisión de la presidencia de la mesa directiva.

Acto seguido, entregó un pequeño acordeón a Kenia López Rabadán y le sugirió tocarlo cuando lo considerara necesario, lo que provocó risas entre legisladores, quienes acto seguido comenzaron a gritar: “¡Rocha Moya!, ¡Rocha Moya!”, desde curules de oposición.

Más tarde, el priista Carlos Gutiérrez Mancilla afirmó que cada vez que surge un señalamiento de corrupción se impulsa una nueva reforma para mantener al régimen en el poder. Criticó la conformación de “una nueva clase política” con privilegios y acusó al oficialismo de buscar centralizar la toma de decisiones y censurar a quienes cuestionan al gobierno.

El petista José Luis Téllez Marín afirmó que la discusión “no se trata sólo de fechas”, sino de consolidar un tribunal cercano a la ciudadanía y romper barreras que históricamente alejaron a la sociedad de la justicia. Sostuvo que tanto la reforma de 2024 como la actual propuesta buscan fortalecer la transparencia, la eficacia y una impartición de justicia “pronta, expedita y cercana a la gente”.

La iniciativa fija cambios respecto a la operación de los Comités de Evaluación y del proceso de examinación y selección de personas aspirantes, reducción de candidaturas, simplificación y blindaje del voto, y principio de paridad de género; organización territorial de la elección judicial por circuito y especialidad, y estructura de los distritos electorales.

También, la asignación de candidaturas por especialidad y distrito, cargos asignados a dos o más distritos, adecuación del marco geográfico en cada proceso electoral, fortalecimiento de la función jurisdiccional, creación de secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y elección de poderes judiciales locales.

LA QUE SIGUE. Durante la jornada de ayer también se aprobó en fast track, con 28 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones en la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma al artículo 41 de la Constitución para establecer la intervención extranjera como nueva causal de nulidad electoral, impulsada por el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Durante la discusión en comisiones, legisladores de Movimiento Ciudadano manifestaron su respaldo a la propuesta. La diputada Laura Hernández García consideró que este tipo de regulación debió aprobarse antes del proceso electoral de 2024.

“Tendría que haberse regulado antes de 2024 para que no hubiera esa injerencia y no tuviéramos esos problemas que ahorita tenemos y que además nos están señalando a nivel internacional”, expresó.

Se prevé que tras la discusión y aval de la reforma para aplazar la elección judicial, pase al pleno esta enmienda. De avalarse ambas en sus términos, pasarán al Senado para continuar su

trámite legislativo.