Disminuyen 49% homicidios dolosos en menos de 20 meses

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública cerró mayo con una reducción sostenida en el delito de homicidio doloso, así como cientos de decomisos de armas, droga y laboratorios clandestinos, de acuerdo con el balance presentado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), Omar García Harfuch, a la Presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles.

El funcionario colocó la caída del 49 por ciento en el promedio diario de asesinatos como el principal resultado del modelo basado en inteligencia, investigación y coordinación territorial implementado de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

El Dato: Son tres ejes en la Estrategia Nacional de Seguridad: combatir impunidad y corrupción, fortalecer coordinación institucional y ampliar capacidades de inteligencia.

De acuerdo con García Harfuch, el descenso continuo de 19 meses en este indicador no responde a una sola medida: “Esta disminución tiene que ver con varios factores”, afirmó al mencionar entre ellas la consolidación de la Guardia Nacional (GN), el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el seguimiento puntual de objetivos prioritarios.

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Detalló que el Gabinete de Seguridad analiza información estratégica para intervenir en los estados con más delitos.

Según el balance oficial, desde el inicio de la administración federal se acumulan cerca de 54 mil 300 detenciones por delitos de alto impacto.

García Harfuch resumió ese efecto con una frase dirigida a dimensionar el alcance de las capturas: “son más de 50 mil personas que dejan de cometer delitos en las calles y que ya no afectarán a las familias”, sostuvo ante la mandataria federal.

CIFRAS POR MES A NIVEL NACIONAL ı Foto: Especial

Bajo ese esquema, las autoridades aseguraron casi 30 mil armas de fuego, sobre las que detalló que ocho de cada 10 artillerías incautadas provienen de EU, dato que vinculó con la capacidad de fuego de las células criminales.

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Morelos y Sinaloa aparecieron entre los estados donde el Gobierno identificó reducciones asociadas a capturas, refuerzos territoriales y golpes contra estructuras delictivas. En el caso sinaloense, García Harfuch presentó un apartado específico por el reciente peso violento de esa plaza.

Además, las instituciones del Gabinete de Seguridad reportaron dos mil 500 detenciones de generadores de violencia, cinco mil 500 armas incautadas, más de un millón de cartuchos, 68 mil kilos de droga y dos mil laboratorios destruidos por su vínculo con sustancias sintéticas. El funcionario también informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) incorporó a mil 422 sujetos a la lista de personas bloqueadas, con más de cuatro mil millones de pesos relacionados.

Sobre la atención a las causas, la secretaría de Gobernació Rosa Icela Rodríguez reportó más de seis millones 600 mil servicios y trámites en programas dirigidos a jóvenes para garantizarles: permanencia escolar, cultura, deporte, identidad jurídica, apoyos comunitarios, desarme voluntario y recuperación de espacios públicos.

Como parte de esa ruta social, el Gobierno federal informó que abrió 200 mil lugares en el nivel medio superior, mientras la campaña Te extrañamos en el salón permitió la incorporación de más de seis mil regresos a clases y la entrega de 17 mil 829 becas Rita Cetina o Jóvenes Escribiendo el Futuro.